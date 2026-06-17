SAD objavio službeni tekst sporazuma s Iranom: Ovo je 14 ključnih točaka

1) Sjedinjene Države i Islamska Republika Iran i njihovi saveznici u tekućem ratu, potpisuju ovaj Memorandum o razumijevanju kako bi proglasile trenutačni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontama, uključujući i Libanon, te se obvezuju da od sada neće pokretati nikakav rat ili bilo kakvu vojnu operaciju jedna protiv druge, te da će se suzdržati od prijetnje ili upotrebe sile jedna protiv druge, te osigurati teritorijalni integritet i suverenitet Libanona. Konačni sporazum potvrdit će trajni prekid rata na svim frontama, uključujući Libanon i druge odredbe ovog stavka.

2) Sjedinjene Države i Islamska Republika Iran obvezuju se poštivati ​​​​međusobni suverenitet i teritorijalni integritet te se suzdržati od miješanja u međusobne unutarnje stvari.

3) Sjedinjene Države i Islamska Republika Iran obvezuju se pregovarati i postići konačni dogovor u roku od najviše 60 dana, koji se može produžiti uz obostrani pristanak.

4) Odmah nakon potpisivanja ovog Memoranduma o razumijevanju, Sjedinjene Američke Države započet će s uklanjanjem pomorske blokade i svih poremećaja ili prepreka protiv Islamske Republike Iran te će u potpunosti ukinuti pomorsku blokadu u roku od 30 dana. Tijekom tog razdoblja, promet plovila bit će proporcionalan broju predratnog prometa koji Islamska Republika Iran obnavlja. Sjedinjene Američke Države nadalje se obvezuju ukloniti svoje snage iz blizine Islamske Republike Iran u roku od 30 dana nakon konačnog dogovora.

5) Po potpisivanju ovog Memoranduma o razumijevanju, Islamska Republika Iran će poduzeti sve mjere za siguran prolaz komercijalnih plovila bez naknade, samo 60 dana, iz Perzijskog zaljeva u Omansko more i obrnuto. Promet komercijalnih plovila će odmah započeti, a uzimajući u obzir potrebu za uklanjanjem tehničkih i vojnih prepreka, Islamska Republika Iran uspostavit će razminiravanje u roku od 30 dana. Islamska Republika Iran će voditi dijalog sa Sultanatom Oman kako bi definirala buduću upravu i pomorske usluge u Hormuškom tjesnacu u razgovoru s drugim obalnim državama Perzijskog zaljeva u skladu s važećim međunarodnim pravom i suverenim pravima obalnih država Hormuškog tjesnaca.

6) Sjedinjene Države obvezuju se s regionalnim partnerima razviti konačan, obostrano dogovoren plan s najmanje 300 milijardi USD za obnovu i gospodarski razvoj Islamske Republike Iran. Mehanizam za provedbu ovog plana bit će finaliziran kao dio konačnog dogovora u roku od 60 dana. Sve potrebne licence, izuzeća i dopuštenja potrebna za relevantne financijske transakcije odobrit će Sjedinjene Američke Države.

7) Sjedinjene Države obvezuju se ukinuti sve vrste sankcija protiv Islamske Republike Iran, uključujući rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, rezolucije Upravnog odbora IAEA-e i sve jednostrane sankcije SAD-a, primarne i sekundarne, prema dogovorenom rasporedu kao dijelu konačnog sporazuma. Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države priznaju ključnu važnost gore spomenutog pitanja ukidanja sankcija te su izrazile namjeru da odmah riješe ta pitanja u pregovorima kako bi postigle međusobni dogovor o njima.

8) Islamska Republika Iran ponovno potvrđuje da neće nabavljati niti razvijati nuklearno oružje. Sjedinjene Države i Islamska Republika Iran složile su se riješiti pitanje zbrinjavanja uskladištenog obogaćenog materijala u skladu s mehanizmom koji će se međusobno dogovoriti u skladu s rasporedom spomenutim u stavku sedam, s minimalnom metodologijom koja će se objediniti na licu mjesta pod nadzorom IAEA-e. Dvije su se strane također složile razgovarati o pitanju obogaćivanja i drugim međusobno dogovorenim pitanjima vezanim uz nuklearne potrebe Islamske Republike Iran, na temelju zadovoljavajućeg okvira dogovorenog u konačnom sporazumu. Konačni sporazum potvrdit će odredbe ovog stavka. Sjedinjene Američke Države i Islamska Republika Iran priznaju ključnu važnost gore navedenih nuklearnih pitanja. Izražavaju svoju namjeru da odmah riješe ta pitanja u pregovorima kako bi postigle međusobni dogovor o njima.

9) Do postizanja konačnog dogovora, Sjedinjene Države i Islamska Republika Iran slažu se održati status quo. Islamska Republika Iran zadržat će trenutačni status quo svog nuklearnog programa, a Sjedinjene Američke Države neće nametnuti nikakve nove sankcije niti će rasporediti dodatne snage u regiji.

10) Sjedinjene Države obvezuju se da će odmah po potpisivanju ovog Memoranduma o razumijevanju i do ukidanja sankcija, Ministarstvo financija SAD-a izdati izuzeća za izvoz iranske sirove nafte, naftnih derivata i svih povezanih usluga, uključujući bankarske transakcije, osiguranja, prijevoz itd.

11) Sjedinjene Države obvezuju se da će nakon provedbe ovog Memoranduma o razumijevanju u potpunosti staviti na raspolaganje zamrznuta ili ograničena sredstva i imovinu Islamske Republike Iran. Sjedinjene Američke Države i Islamska Republika Iran će se tijekom pregovora međusobno dogovoriti o postupcima vezanim uz oslobađanje tih sredstava. Takva sredstva, bilo da su zadržana na izvornom računu ili prenesena, bit će u potpunosti dostupna za isplatu bilo kojem krajnjem korisniku kojeg odredi Središnja banka Islamske Republike Iran. Sjedinjene Američke Države obvezuju se izdati sve potrebne dozvole i odobrenja u skladu s tim.

12) Sjedinjene Države i Islamska Republika Iran slažu se da će se uspostaviti izvršni mehanizam za praćenje uspješne provedbe ovog Memoranduma o razumijevanju i budućeg poštivanja konačnog sporazuma.

13) Nakon potpisivanja ovog Memoranduma o razumijevanju, i podložno početku provedbe stavaka 1., 4., 5., 10. i 11. ovog Memoranduma o razumijevanju te nastavku provedbe tih mjera, Sjedinjene Američke Države i Islamska Republika Iran započet će pregovore o konačnom sporazumu isključivo o ostalim stavcima.

14) Konačni dogovor bit će potvrđen obvezujućom rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a.