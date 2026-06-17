Macron zadovoljan samitom skupine G7: Europa i Trump pronašli zajednički jezik o Ukrajini

Prije samog samita postojala je bojazan da bi Trump mogao preskočiti sastanak ili ga napustiti prije završetka, kao što se dogodilo godinu ranije tijekom prethodnog samita u Kanadi. Tada je eskalacija sukoba između Izraela i Irana zasjenila sastanak, a članice nisu uspjele usuglasiti zajedničke stavove o ključnim međunarodnim pitanjima, prenosi Euronews .

Nakon tri dana intenzivnih razgovora u Evianu, Macron je poručio kako summit predstavlja značajnu promjenu u odnosima između europskih saveznika i administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa . 'U pitanju je stvarna promjena u odnosu na posljednjih nekoliko mjeseci, i to ne samo kod Europljana, nego i kod ostalih članica G7', rekao je Macron novinarima po završetku skupa.

Ovoga puta situacija je bila drukčija. U završnoj deklaraciji čelnici G7 jednoglasno su potvrdili nastavak potpore Ukrajini. 'Ujedinjeni smo u nepokolebljivoj podršci Ukrajini u obrani njezine slobode, suvereniteta i teritorijalnog integriteta', stoji u zajedničkoj izjavi.

To također predviđa pojačani pritisak na Rusiju kroz nove mjere usmjerene na ruski energetski sektor, što je bio jedan od glavnih zahtjeva europskih zemalja i Kijeva. Prema izvorima bliskima pregovorima, upravo je pitanje sankcija pokazalo dosad najizraženije približavanje stavova Washingtona i europskih prijestolnica.

Potpora Ukrajini

Macron je ocijenio da samit pokazuje novu spremnost Sjedinjenih Država za suradnju s europskim partnerima kada je riječ o potpori Ukrajini.

Europski čelnici posljednjih su mjeseci strahovali da bi mogli biti isključeni iz pregovora o budućnosti rata nakon što je Trump pokrenuo izravne kontakte s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Međutim, rezultati samita sugeriraju da Europa i dalje ima važnu ulogu u oblikovanju zapadne politike prema ratu u Ukrajini.

Prema europskim dužnosnicima, Trump je tijekom razgovora pokazao razumijevanje za argumente saveznika te dao naslutiti da bi SAD mogao ponovno uvesti sankcije ruskom energetskom sektoru, iako nije ponudio konkretan vremenski okvir.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sudjelovao je na samitu, ali nije uspio održati zaseban bilateralni sastanak s Trumpom. Njih dvojica kratko su razgovarali tijekom jednog od radnih sastanaka.

Europski dužnosnici razmatraju mogućnosti otvaranja dodatnih komunikacijskih kanala prema Moskvi. Prema informacijama koje prenosi Euronews, predsjednik António Costa ispitao je mogućnost uspostave diplomatskih kontakata s Kremljom, iako Bruxelles ne vidi svoju ulogu kao posredničku, već prije svega kao potporu Ukrajini.

Sporazum s Iranom

Pozitivnim je ocijenjen i sporazum između SAD-a i Irana kojim bi se trebao okončati aktualni sukob. Iako među europskim saveznicima i dalje postoje pitanja o iranskom nuklearnom programu, mnogi smatraju da bi dogovor mogao pridonijeti stabilizaciji energetskih tržišta i omogućiti veći fokus međunarodne zajednice na rat u Ukrajini.

Dok su europski čelnici zaključivali samit, prevladavao je dojam da je pronađena formula koja trenutačno funkcionira: kombinacija diplomacije, stalnog angažmana prema Washingtonu i jačanja europske samostalnosti u sigurnosnim pitanjima.

Nakon završetka summita Trump je otputovao u Versailles, gdje je prisustvovao svečanoj večeri povodom 250. obljetnice francusko-američkog prijateljstva. Na pitanje je li raskošni prijem prilagođen američkom predsjedniku, Macron je odgovorio da je Versailles oduvijek bio i ostao važan instrument francuske diplomacije.