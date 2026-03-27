Sabor sjednicu zaključuje glasanjem pa ide na stanku

Nekoliko je i konačnih prijedloga zakona koji su spremni su za sutrašnje donošenje, kao što su Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu, o smanjenju emisija metana i o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti, a koji se usklađuju s europskim zakonodavstvom, te o porezu na dodanu vrijednost kojim se do 31. ožujka iduće godine produžuje snižena stopa od pet posto na energente.

Zastupnici će, između ostalog, glasati o prijedlogu Možemo! da se osnuje Istražno povjerenstvo za femicid - utvrđivanje institucionalnih propusta u sustavu zaštite nasilja nad ženama, koji Vlada odbija, kao i o Vladinu prijedlogu da se 19. ožujka proglasi Nacionalnim danom posvojitelja, a na inicijativu udruge 'Josipove obitelji'.

Na dnevnom redu glasanja, predviđenog u podne, trebala bi se naći i izvješća Vrhovnog suda o stanju sudbene vlasti od 2022. do 2024. godine, od kojih je prva dva podnio tadašnji predsjednik Radovan Dobronić, a posljednje sutkinja toga suda Gordana Jalšovečki, koja već godinu dana, od Dobronićeve smrti, obnaša dužnost vršiteljice dužnosti predsjednice.

Od posljednjeg glasanja raspravljene su i polugodišnje informacije Hrvatske narodne banke o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u drugom polugodištu 2024. te prvoj polovici 2025. godine, kao i izvješća o učincima provedbe Zakona o otocima u 2024. godini te radu Hrvatske radiotelevizije za istu godinu.

Prije samog glasanja, osim što će predstavnici Vlade obrazložiti stajališta o podnesenim amandmanima, zastupnici će raspraviti i dvije točke - izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva te o razrješenju, na osobni zahtjev, zamjenika ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Po završetku sutrašnjeg zasjedanja, Sabor ide na kraću, jednotjednu stanku. U Velikom tjednu uoči Uskrsa parlament neće zasjedati, a nakon Uskrsa slijedi nova, 10. sjednica koja će početi aktualnim prijepodnevom, a trajati do ljetne stanke - 15. srpnja.