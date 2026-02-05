sjednica

Sabor raspravlja o novim pravilima za političko oglašavanje

Bi. S. / Hina

05.02.2026 u 04:57

Sabor - ilustracija
Sabor - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Bionic
Reading

Hrvatski sabor u četvrtak će raspravljati o novim pravilima za političko oglašavanje, te o Vladinu prijedlogu da izmijeni zakon o vrtićima, odnosno o predškolskom odgoju i obrazovanju

Nova pravila za političko oglašavanje donosi konačan tekst Zakona o provedbi Uredbe EU o transparentnosti i ciljanju u političkom oglašavanju prema kojoj svaki politički oglas mora biti jasno označen kao takav.

Mora uključivati i informacije dostupne široj javnosti o tome tko ga je platio, s kojim je izborima, referendumom, zakonodavnim ili regulatornim procesima povezano te jesu li se upotrebljavale tehnike ciljanja korisnika i isporuke oglasa.

Pojam političkog oglašavanja sada obuhvaća i šire društvene teme koje nisu izravno vezane uz izbore ili referendume, a jedna od bitnih odredbi je da se tri mjeseca prije izbora uvodi potpuna zabrana političkog oglašavanja koje financiraju sponzori izvan EU-a.

Uredba se primjenjuje na području cijele EU, a svaka država članica imenuje nadležna tijela za provedbu, u Hrvatskoj su to Agencija za elektroničke medije (AEM), Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP) i HAKOM.

U slučaju kršenja zakonskih odredbi, prekršiteljima prijeti novčana kazna od 13.270 do 132.720 eura ili od jedan do šest posto godišnjeg prihoda ili proračuna u prethodnoj financijskoj godini, ovisno o tome koji je iznos veći.

Izmjene Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Sabor će raspraviti i izmjene Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, slijedom kojih će u državnom proračunu i dalje biti osigurana sredstva za fiskalnu održivost svih dječjih vrtića, a ne samo vrtića čiji su osnivači gradovi i općine. Izmjenama se, naime, u zakon integrira uredba kojom se regulira da se u državnom proračunu osigurava taj novac.

Također, predlaže se ukidanje dosadašnje odredbe prema kojoj su djeca koja navrše četiri godine do 1. travnja imala prednost pri upisu u vrtiće.

U praksi je to bilo dovelo do smanjenja broja dostupnih mjesta u jaslicama i otežavalo upis djece ranjivih skupina mlađe dobi, no kako je ulaganjima u vrtiće povećan njihov kapacitet, ta odredba više nije relevantna.

Prednost pri upisu u vrtić proširuje se i na djecu nezaposlenih hrvatskih branitelja i civilnih stradalnika iz Domovinskog rata, a dodatno se uređuje i mogućnost zapošljavanja u vrtićima učiteljima koji završe posebni program na visokom učilištu i steknu odgojno-obrazovne kompetencije za rad u predškolskim ustanovama..

Također, preciznije se definira postojeća odredba o zaprekama za rad u dječjem vrtiću, kojom će se omogućiti roditeljima, osobito majkama koje se nalaze u obiteljskim i socijalnim poteškoćama, a ne predstavljaju rizik za djecu, da se zapošljavaju u dječjim vrtićima.

