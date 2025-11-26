Roxana Minzatu

'Rusija testira europsku odlučnost, ispituje naše sustave i pokušava uznemiriti naše građane'

Bi. S. / Hina

26.11.2025 u 22:12

Roxana Minzatu
Roxana Minzatu Izvor: EPA / Autor: RONALD WITTEK
Bionic
Reading

Česta kršenja zračnog prostora zemalja članica Europske unije od strane Rusije nisu slučajnost, nego obrazac, rekla je u srijedu povjerenica Europske komisije Roxana Minzatu, naglasivši da je stoga ključna europska inicijativa 'zida dronova'

Minzatu, potpredsjednica Komisije iz Rumunjske u raspravi na plenarnoj sjednici u Strasbourgu nabrajala je zemlje kojima je u proteklim mjesecima prekršen zračni prostor – Belgija, Nizozemska, Poljska, Rumunjska, Danska, Estonija, Njemačka, Litva i Latvija.

Posljednji takav incident dogodio se dan ranije, kad je nekoliko ruskih dronova ušlo u zračni prostor Rumunjske, kazala je.

'Ti incidenti nisu slučajnost nego obrazac. Oni su elementi hibridnog ratovanja, namjerna kampanja izluđivanja čija je meta Europa', rekla je povjerenica, dodajući da Rusija 'testira europsku odlučnost, ispituje naše sustave i pokušava uznemiriti naše građane'.

Minzatu je istaknula da EU ne smije dopustiti da jeftine bespilotne letjelice provociraju skupe reakcije, te da su stoga hitno potrebni učinkoviti i priuštivi protudronovski sustavi.

Stoga je ključna inicijativa 'zida dronova', u čiju je svrhu Komisija spremna mobilizirati instrumente poput EDIP-a, obrambenog programa EU-a vrijednog 1,5 milijardi eura, usvojenog dan ranije u Strasbourgu, kao i instrumenta SAFE koji članicama nudi 150 milijardi eura zajmova za zajedničku nabavku naoružanja, zaključila je MInzatu koja je u Komsiji zadužena za socijalna prava i vještine, kvalitetna radna mjesta i spremnost.

tportal
