Minzatu, potpredsjednica Komisije iz Rumunjske u raspravi na plenarnoj sjednici u Strasbourgu nabrajala je zemlje kojima je u proteklim mjesecima prekršen zračni prostor – Belgija, Nizozemska, Poljska, Rumunjska, Danska, Estonija, Njemačka, Litva i Latvija.

Posljednji takav incident dogodio se dan ranije, kad je nekoliko ruskih dronova ušlo u zračni prostor Rumunjske, kazala je.

'Ti incidenti nisu slučajnost nego obrazac. Oni su elementi hibridnog ratovanja, namjerna kampanja izluđivanja čija je meta Europa', rekla je povjerenica, dodajući da Rusija 'testira europsku odlučnost, ispituje naše sustave i pokušava uznemiriti naše građane'.