Uočeno još dronova iznad ključne NATO-ove baze: Bio je na jasnoj misiji. Pobjegao nam je

Belgijska novinska agencija Belga izvijestila je o viđenjima, pozivajući se na lokalnog gradonačelnika Stevena Matheïa. Policijski helikopter ih je pratio, ali su na kraju nestali sjeverno prema Nizozemskoj.

Ranije je belgijski ministar obrane Theo Francken rekao da su dronovi viđeni preko noći sa subote na nedjelju. Korišten je ometač, ali se pokazao neuspješnim, rekao je.

"Policijski helikopter i vozila progonili su dron, ali su ga izgubili nakon nekoliko kilometara prema sjeveru", napisao je Francken na platformi X.

'Bio je na jasnoj misiji'

Ministar je dronove opisao kao velike modele i rekao da se "nije radilo o redovnom preletu, već o jasnoj misiji koja je za cilj imala Kleine-Brogel". Letjeli su na velikoj visini, rekao je. Istrage su u tijeku.

Dronovi su i prije viđeni iznad baze. Francken je u subotu rekao da će se sljedeći tjedan sastati s policijom kako bi analizirao prijetnju i poduzeo potrebne korake za pronalazak i uhićenje pilota drona.