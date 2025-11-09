Novi problem: Što su sve poduzele europske zemlje kako bi obuzdale ruske dronove

Upadi dronova i narušavanja zračnog prostora europskih zemalja NATO-a učestali su od rujna, kada je više od 20 ruskih dronova ušlo u poljski zračni prostor, a tri ruska vojna zrakoplova ušla su u zračni prostor Estonije na 12 minuta.

Od tada su mnogi letovi dronova uglavnom nepoznata podrijetla poremetili operacije u zračnom prostoru u Europi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nazvala je upade "hibridnim ratovanjem" i, iako nije kazala da je Rusija odgovorna za sve incidente, rekla je da je jasno da je cilj Rusije bio "sijanje podjela" u Europi. Neka od najvećih kršenja zračnog prostora i opažanja dronova prijavljenih do sada ove godine:

Belgija Zračne luke u Bruxellesu i Liegeu zatvorene su prošli utorak navečer nakon što su uočeni dronovi, što je izazvalo preusmjeravanje mnogih dolaznih zrakoplove i sprječavanje drugih da polete. Zračna luka u Bruxellesu ponovno je otvorena u srijedu ujutro, iako su neki letovi otkazani, a drugi odgođeni. Belgijski ministar obrane Theo Francken izjavio je da policija istražuje i pojavu dronova iznad zračne baze Kleine Brogel na sjeveroistoku Belgije. Zemlja je prošli tjedan otvorila istragu nakon dva opažanja dronova iznad vojne baze na jugoistoku zemlje, a prošli mjesec još jednu istragu nakon što je nekoliko dronova uočeno kako lete iznad vojne baze u Elsenbornu, na njemačkoj granici. Češka Češka vojska izjavila je 10. rujna da otkriva sve veći broj neidentificiranih dronova koji lete iznad njezinih vojnih objekata, prema istraživačkoj skupini Instituta za proučavanje rata (ISW). Danska Dronovi su u rujnu poremetili zračni promet na šest danskih zračnih luka, uključujući Kopenhagen, najprometniju zračnu luku u nordijskoj regiji, u onome što je premijerka Mette Frederiksen nazvala hibridnim napadom na svoju naciju. Estonija Tri ruska vojna zrakoplova upala su na 12 minuta u zračni prostor članice NATO-a Estonije 19. rujna, prije nego što su ih talijanski borbeni zrakoplovi NATO-a ispratili.

Ruski dron Geran-2 na vojnoj paradi Izvor: EPA / Autor: MAXIM SHIPENKOV







