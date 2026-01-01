Rusija predala SAD-u navodni dokaz za ukrajinski napad na Putinovu rezidenciju

Moskva je u ponedjeljak optužila Kijev za pokušaj napada na Putinovu rezidenciju u ruskoj sjevernoj Novgorodskoj oblasti s 91 dronom dugog dometa. Upozorila je da će zbog toga preispitati svoje stajalište u pregovorima sa SAD-om o okončanju rata u Ukrajini. Ukrajina i zapadne zemlje osporile su rusku verziju navodnog pokušaja napada.

'Dešifriranje sadržaja memorije navigacijskog upravljača drona koje su proveli stručnjaci ruskih specijalnih službi bez sumnje potvrđuje da je cilj napada bio kompleks zgrada rezidencije ruskog predsjednika u Novgorodskoj oblasti', rekao je Kostjukov. 'Pretpostavljamo da će ova mjera otkloniti sva pitanja i omogućiti utvrđivanje istine.'

Videosnimka objavljena na Telegram kanalu ruskog Ministarstva obrane prikazuje admirala Igora Kostjukova, načelnika Glavne uprave Glavnog stožera Oružanih snaga Rusije, kako američkom atašeu predaje predmet koji je opisao kao upravljački mehanizam drona pronađen među fragmentima oborene letjelice.

Ministarstvo je ranije objavilo priopćenje na Telegramu u kojem navodi da će nalazi biti predani Sjedinjenim Državama. Wall Street Journal izvijestio je u srijedu da su američki dužnosnici za nacionalnu sigurnost utvrdili da Ukrajina nije dronovima napala Putina niti jednu od njegovih rezidencija. Reuters nije mogao odmah provjeriti to izvješće.

Američki predsjednik Donald Trump isprva je izrazio suosjećanje, rekavši novinarima u ponedjeljak da ga je Putin izvijestio o navodnom incidentu i da je zbog toga 'jako ljut'. Do srijede je, međutim, postao sumnjičaviji, podijelivši na društvenim mrežama uvodnik New York Posta koji optužuje Rusiju za blokiranje mira u Ukrajini.

Ukrajina je zanijekala izvođenje takvog napada i opisala optužbu kao dio ruske kampanje dezinformiranja kako bi se zabio klin između Kijeva i Washingtona nakon sastanka između Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog tijekom vikenda.