U Washington stiže preko 45 vođa: Trump domaćin prvog sastanka Odbora za mir

I.K./Hina

19.02.2026 u 07:15

Donald Trump potpisao Povelju Odbora za mir
Donald Trump potpisao Povelju Odbora za mir Izvor: EPA / Autor: GIAN EHRENZELLER
Američki predsjednik Donald Trump predsjedati će u četvrtak prvim sastankom Odbora za mir, u sjeni nerješenih pitanja o budućnosti Gaze nad događajem koji će okupiti predstavnike iz više od 45 zemalja.

Razoružanje Hamasa, fond za obnovu i dotok humanitarne pomoći stanovništvu palestinske enklave pitanja su koja će testirati učinkovitost odbora u idućim tjednima i mjesecima.

Očekuje se da će Trump objaviti kako su članice dosad skupile pet milijardi dolara za obnovu Gaze, od toga po 1,2 milijarde od Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kuvajta.

Odbor za mir je kontroverzan, jer uključuje Izrael ali ne i Palestince te zbog toga što bi se po Trumpovoj zamisli trebao baviti i drugim pitanjima osim Gaze, što je izazvalo zabrinutost da bi mogao umanjiti ulogu UN-a kao glavne platforme za globalnu diplomaciju i rješavanje sukoba.

Tisuće vojnika za stabilizacijske snage

Visoki američki dužnosnici rekli su i da će Trump objaviti da nekoliko država planira poslati tisuće vojnika u Međunarodne stabilizacijske snage koje bi pomogle u održavanju mira u Gazi.

Na događaju se očekuju izaslanstva 47 država, uključujući Europsku uniju. No, na sastanku neće sudjelovati stalne članice VIjeća sigurnosti UN-a - Francuska, Britanija, Rusija i Kina.

Osim Trumpa, govorit će američki državni tajnik Marco Rubio, američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, bivši britanski premijer Tony Blair koji bi trebao imati visoku funkciju u odboru, američki veleposlank u UN-u ​Mike Waltz i visoki predstavnik za Gazu Nikolaj Mladenov.

Svjetski vođe na potpisivanju osnivanja Odbora za mir
Svjetski vođe na potpisivanju osnivanja Odbora za mir Izvor: Društvene mreže / Autor: White House/ Facebook

Šuica u Washingtonu

Iznenadna odluka Europske komisije da pošalje povjerenicu za Mediteran Dubravku Šuicu na prvi formalni sastanak odbora u Washingtonu izazvala je ogorčenje nekoliko država članica, s Francuskom koja je prednjačila u izražavanju institucionalnih i političkih prigovora, objavio je u srijedu Euronews.

Kritičari su na sastanku veleposlanika EU-a u srijedu tvrdili da sudjelovanje Šuice, o čemu glavni gradovi nisu bili ranije obaviješteni, nema potreban mandat i riskira da se protumači kao kolektivna podrška spornoj inicijativi, reklo je nekoliko diplomata za Euronews, govoreći pod uvjetom anonimnosti.

