U Washington stiže preko 45 vođa: Trump domaćin prvog sastanka Odbora za mir

Razoružanje Hamasa, fond za obnovu i dotok humanitarne pomoći stanovništvu palestinske enklave pitanja su koja će testirati učinkovitost odbora u idućim tjednima i mjesecima.

Očekuje se da će Trump objaviti kako su članice dosad skupile pet milijardi dolara za obnovu Gaze, od toga po 1,2 milijarde od Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kuvajta.

Odbor za mir je kontroverzan, jer uključuje Izrael ali ne i Palestince te zbog toga što bi se po Trumpovoj zamisli trebao baviti i drugim pitanjima osim Gaze, što je izazvalo zabrinutost da bi mogao umanjiti ulogu UN-a kao glavne platforme za globalnu diplomaciju i rješavanje sukoba.