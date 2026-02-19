mjesec crnačke povijesti

Trump niječe da je rasist, hvali se crncima u svojoj administraciji

I.K./Hina

19.02.2026 u 07:07

Donald Trump istaknuo da nije rasist
Donald Trump istaknuo da nije rasist Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO / POOL
Američki predsjednik Donald Trump pohvalio se u srijedu crncima u svojoj administraciji, odbacio optužbe za rasizam i obećao "novo stoljeće" uspjeha za Afroamerikance na obilježavanju 100. obljetnice Mjeseca crnačke povijesti (Black History Month) u Bijeloj kući.

Njegove izjave proturječe kritičarima koji ga optužuju za ukidanje politike raznolikosti, jednakosti i uključivosti i uslijedile su nedugo nakon što je na predsjednikovom profilu na društvenim mrežama objavljen video u kojem su bivši predsjednik Barack ⁠Obama i njegova supruga Michelle prikazani kao majmuni.

Procurio Trumpov plan: Ove četiri države želi odvojiti od EU-a Izvor: EPA / Autor: EPA/Montaža: Neven Bučević

Trump je ugostio oko stotinu uzvanika i biranim riječima govorio o poznatim crnim Amerikancima. Na pozornicu je pozvao crne dužnosnike u svojoj vladi, uključujući ministra za stanovanje Scotta Turnera kojeg je nazvao "izvanrednim" i ministra u Trumpovoj prvoj administraciji dr. Bena ​Carsona za kojeg je rekao da uskoro dobiti visoko odličje Predsjedničku medalju slobode.

Veliki pljesak okupljenih izazvale su Trumpove izjave o reformi kaznene politike i strožoj kontroli migracija. "Ne čudi me da smo 2024. osvojili više crnačkih glasova neko bilo koji republikanski predsjednički kandidat u povijesti", odgovorio im je Trump.

11 fotografija s Jesse Jacksonom

Jedna od gošći bila je baka mladića ubijenog 2017. "On govori o realnim stvarima, kao i ja", rekla je Forlesia Cook i zahvalila Trumpu što je u Washington pozvao Nacionalnu gardu radi obračuna s kriminalom.

"Volim ga", rekla je Cook. "Ne zanimaju me priče o rasizmu, prestanite više s time. Pustite ga da radi svoj posao, a radi dobre stvari", dodala je.

Nakon smrti borca za ljudska prava Jessea Jacksona u utorak, Trump ‌je objavio jedanaest fotografija s Jacksonom i drugim slavnim crncima te napisao da "unatoč tome što me luđaci na radikalnoj ljevici i demokrati stalno i krivo nazivaju rasistom, uvijek mi je bilo zadovoljstvo pomagati Jesseu".

Donald Trump na prijemu povodom Mjeseca crnačke povijesti
Donald Trump na prijemu povodom Mjeseca crnačke povijesti Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO / POOL

'Sretan vam mjesec crnačke povijesti'

Nakon što su gosti uzvikivali "još četiri godine", Trump je događaj u Bijeloj kući završio s pogledom u budućnost.

"Ovo je vrlo posebna skupina ljudi", rekao je Trump. "Sretan vam Mjesec crnačke povijesti, sretna vam godine crnačke povijesti i sretno vam stoljeće crnačke povijesti".

Mjesec crnačke povijesti obilježava se svake veljače nizom događaja kojima se slave prošla i sadašnja postignuća Afroamerikanaca.

