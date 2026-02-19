Bio je nadomak senzacije protiv Milana, a onda se poklonio Modriću: Evo što je rekla legenda

Gosti iz Coma poveli su u 32. minuti pogotkom Nice Paza i minimalnu su prednost držali sve do 64. minute. Tada je Jashari poslao dugu loptu, vratar Coma nepotrebno istrčao, a Rafael Leao prvi stigao do lopte i bez problema pogodio praznu mrežu. Do kraja susreta nije bilo promjene rezultata pa je Milan ostao drugi na ljestvici, sedam bodova iza vodećeg Intera, dok se Como vratio na šesto mjesto.

Uzbuđenja nije nedostajalo ni izvan travnjaka. Tijekom susreta došlo je do naguravanja uz aut-liniju u koje su bili uključeni član Comova stožera Alexis Saelemaekers, trener Milana Massimiliano Allegri te Cesc Fabregas. Zbog sukoba su isključeni Allegri i Comov tim menadžer.

Fabregas je nakon utakmice preuzeo odgovornost.

'Prije svega, želim se ispričati. Učinio sam nešto čime se ne ponosim i što je bilo nesportski. Ruke moraju ostati uz tijelo, kao što je Chivu rekao neki dan, a to se posebno odnosi na nas trenere', izjavio je Fabregas za DAZN Italia.

Ponos unatoč propuštenoj pobjedi

Španjolski trener nije skrivao zadovoljstvo igrom svoje momčadi na jednom od najtežih gostovanja u Italiji.

'Bila je ovo utakmica u kojoj je naš vratar prvu pravu obranu imao tek u 70. minuti, što dovoljno govori o tome kako smo dobro igrali. Pokazali smo impresivnu mirnoću i koncentraciju u ovakvoj atmosferi, pogotovo s obzirom na to koliko smo mlada i neiskusna momčad.'

Ipak, jedna pogreška bila je dovoljna da pobjeda izmakne.

'Izgubili smo jednu loptu naivno i svjesni smo da te igrači svjetske klase kazne čim im ostaviš previše prostora za kontranapad. To je praktički bio jedini put da su nam se provukli iza leđa, ali to vam pokazuje o kakvoj se razini radi. Čim niste savršeni, stiže kazna", rekao je Fabregas i dodao: "Možemo samo težiti savršenoj izvedbi, koja naravno ne postoji, ali nadamo se da ćemo joj se jednog dana približiti.'

Naklon Luki Modriću

Fabregas je posebno izdvojio kapetana hrvatske reprezentacije, koji je ponovno bio motor Milanove igre u sredini terena.

'Pravi je užitak gledati ga kako igra. Što uopće reći za čovjeka koji s 41 godinom igra na ovakvoj razini? Pokušate ga stisnuti s tri ili četiri igrača, ali njega to ne zanima, on samo savršeno primi loptu i okrene se da pobjegne. Možemo biti sretni što je u Serie A i što ga imamo priliku gledati svaki tjedan.'