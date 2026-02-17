Uhićen hrvatski MMA borac: Sam zvao policiju, pa završio iza rešetaka zbog obiteljskog nasilja

Policiju je, piše Marin Dešković za Jutarnji list, pozvao upravo MMA borac želeći prijaviti da ga neki članovi obitelji vrijeđaju i žele proglasiti kriminalcem.

Naime, sve je počelo nedjeljnim obiteljskim ručkom na koji je u stan u kojemu borac živi sa svojom majkom, ocem i jednom sestrom, došla i njegova druga sestra i maloljetna nećakinja. Ubrzo je ugodno zezanje između borca i nećakinje preraslo u svađu nakon što je djevojčica počela svojem poznatom ujaku zamjerati neke objave na Instagram profilu, a pridružile su joj se i ostale članice obitelji.

To je iznerviralo MMA borca koji je u bijesu udario šakom po stolu razbivši tanjur. U obranu svoje kćeri ustala je tada druga borčeva sestra, počevši se svađati s njim i govoreći mu da se ne može tako ponašati, na što ju je on prvo izvrijeđao, a zatim je navodno uhvatio za vrat te je odigao od poda i gurnuo u zid.

Policija je ubrzo stigla, a nakon razgovora sa svim ukućanima odlučili su uhititi MMA borca zbog sumnje da je napadom na sestru počinio obiteljsko nasilje.