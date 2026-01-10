NOVA OPERACIJA

Rusija, Iran i Kina krenuli s pomorskim vježbama u južnoafričkim vodama

I.H./Hina

10.01.2026 u 11:25

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: EPA / Autor: SERGEI ILNITSKY
Kina, Rusija i Iran započeli su u subotu tjedan zajedničkih pomorskih vježbi u južnoafričkim vodama, što je zemlja domaćin opisala kao operaciju BRICS Plus, čija je svrha "zajamčiti sigurnost brodarstva i pomorskih gospodarskih aktivnosti

BRICS Plus je proširenje geopolitičkog bloka koji su izvorno činili Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička Republika, a članice ga vide kao protutežu američkoj i zapadnoj ekonomskoj dominaciji i kane uključiti još šest zemalja.

Premda Južnoafrička Republika rutinski provodi pomorske vježbe s Kinom i Rusijom, ove se realiziraju u doba pojačanih napetosti između administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa i nekoliko zemalja BRICS Plus, koje uključuju Kinu, Iran, Južnu Afriku i Brazil. Proširena skupina BRICS uključuje i Egipat, Indoneziju, Saudijsku Arabiju, Etiopiju i Ujedinjene Arapske Emirate.

Kineski vojni dužnosnici, koji su vodili ceremoniju otvaranja rekli su da Brazil, Egipat i Etiopija sudjeluju kao promatrači.

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: EPA / Autor: ANATOLY MALTSEV

"Vježba pod nazivom 'Želja za mirom 2026.' okuplja mornarice zemalja članica BRICS Plus u realizaciji zajedničkih operacija pomorske sigurnosti i vježbi interoperabilnosti“, priopćila je južnoafrička vojska.

Potpukovnica Mpho Mathebula, vršiteljica dužnosti glasnogovornika za zajedničke operacije, Reutersu je rekla da su pozvane sve članice. Trump je ranije optužio zemlje BRICS-a da provode "antiameričke" politike, a prošli je siječanj zaprijetio svim članicama trgovinskom tarifom od 10 posto uz carine koje je već prije nametao zemljama širom svijeta.

Prozapadni Demokratski savez, druga najveća stranka u koaliciji južnoafričkog predsjednika Cyrila Ramaphose, rekao je da su vježbe "kontradiktorne našoj neutralnosti" i da je BRICS od "Južnoafričke Republike napravio pijuna u igrama moći koje se vode među odmetničkih državama na međunarodnoj sceni".

No Mathebula je takvu kritiku odbacila.

"Ovo nije politički dogovor... i nema neprijateljstva prema SAD-u", rekla je Reutersu Mathebula, istaknuvši da je i Južna Afrika povremeno provodila vježbe s američkom mornaricom.

"To je jednostavno pomorska vježba. Nakana nam je poboljšati sposobnosti i podijeliti informacije", rekla je.

