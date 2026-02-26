Rusi razvijaju novo hipersonično oružje? Vojni analitičar ga je nazvao 'Orešnikovim sinom'

Vojni analitičar Viktor Baranec tvrdi da bi nova raketa trebala koristiti poboljšano gorivo, imati drugačije sustave navođenja te nositi više nuklearnih ili bojevih glava

Bivši pukovnik ruske vojske i vojni analitičar za Komsomolskaju Pravdu, Viktor Baranec tvrdi da Rusija radi na novom oružju kojeg je nazvao "Orešnikovim sinom". Prema njegovim riječima, već se provode testiranja s korisnim teretom. Navodno bi novo oružje trebalo koristiti poboljšano gorivo i drugačije sustave navođenja od standardnog Orešnika. "Doista razvijamo i testiramo projektil koji će biti snažniji od Orešnika. Imat će poboljšane parametre prinosa bojeve glave", rekao je Baranec, prenosi Daily Star.

Russia Unveils Plans for More Potent “Son of Oreshnik” Missile



The Daily Star has reported that Russia is developing an “unstoppable” missile that could reach London in eight minutes and destroy targets up to 100 ft underground.



The Daily Star report quotes Viktor Baranets, a… pic.twitter.com/EUGLxuib4m — Vijainder K Thakur (@vkthakur) February 25, 2026

Nema službene potvrde To bi značilo da bi nova raketa potencijalno mogla nositi osam umjesto šest bojevih glava te imati mogućnost probijanja utvrđenih meta do 30 metara dubine. Rusko ministarstvo obrane još nije službeno potvrdilo Baranecove navode. Orešnik je, inače, raketa srednjeg do dugog dometa, od 500 do 5500 kilometara, koja navodno može doseći brzinu od 10 macha, što znači da bi mu, primjerice, do Bruxellesa trebalo 17 minuta. Rusija je 2019. godine napustila sporazum koji joj je onemogućavao razvoj takvog oružja, što je otvorilo prostor za proizvodnju i raspoređivanje Orešnika. Ukrajinski obavještajci tvrde da Rusija ima samo tri do četiri takve rakete, ali da će ove godine pokrenuti proizvodnju koja bi joj omogućavala korištenje pet raketa godišnje.