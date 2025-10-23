rat u gazi

Rubio u Izraelu: Tu sam da provedem Trumpov plan

V. B./Hina

23.10.2025 u 21:51

Marco Rubio i Benjamin Netanyahu
Marco Rubio i Benjamin Netanyahu Izvor: EPA / Autor: Fadel SENNA / POOL
Bionic
Reading

Američki državni tajnik Marco Rubio doputovao je u četvrtak u Izrael gdje želi nastaviti s daljnjom provedbom američkog plana za okončanje rata u Gazi

"Stigao sam u Izrael kako bih potvrdio nepokolebljivu američku predanost sigurnosti Izraela i surađivao s partnerima na provedbi povijesnog mirovnog plana predsjednika Trumpa te izgradnji zamaha prema trajnom miru i integraciji na Bliskom istoku", napisao je Rubio na X-u.

Po izvješću u novinama Israel Hayom, njegov posjet će se također usredotočiti na sastav prijelazne vlade za Pojas Gaze predviđene mirovnim planom nakon završetka rata.

vezane vijesti

Palestinski tehnokrati trebali bi raditi u Pojasu Gaze pod nadzorom međunarodnog odbora. Planirano razoružanje Hamasa također je na dnevnom redu. Militantna palestinska organizacija do sada je odbijala predati svoje oružje.

Američki potpredsjednik JD Vance već je posjetio Izrael prije Rubija. Vance je naglasio da provedba američkog mirovnog plana još uvijek znači da predstoji puno posla.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
novi incident

novi incident

Dva ruska vojna lovca upala u zračni prostor Litve. Oglasila se Rusija
žestok govor

žestok govor

Orban: EU želi podijeliti Ukrajinu i rat s Rusijom
saborska crtica

saborska crtica

Miletić: Jednom godišnje sve zastupnike treba testirati na droge

najpopularnije

Još vijesti