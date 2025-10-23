Rubio u Izraelu: Tu sam da provedem Trumpov plan

"Stigao sam u Izrael kako bih potvrdio nepokolebljivu američku predanost sigurnosti Izraela i surađivao s partnerima na provedbi povijesnog mirovnog plana predsjednika Trumpa te izgradnji zamaha prema trajnom miru i integraciji na Bliskom istoku", napisao je Rubio na X-u.

Po izvješću u novinama Israel Hayom, njegov posjet će se također usredotočiti na sastav prijelazne vlade za Pojas Gaze predviđene mirovnim planom nakon završetka rata.