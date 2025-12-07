Merz u Yad Vashemu: Njemačka će uvijek štititi Izrael

"Održat ćemo živim sjećanje na strašan zločin (holokausta) koji su Nijemci počinili nad židovskim narodom", napisao je u knjigu gostiju.

"Ovdje u Yad Vashemu, trajna povijesna odgovornost Njemačke je opipljiva: Njemačka se mora zauzeti za postojanje i sigurnost Izraela. To je dio nepromjenjive srži našeg odnosa i tako će zauvijek ostati".

Nakon sastanka s Merzom u Jeruzalemu, izraelski premijer Benjamin Netanyahu je rekao da su njemačko-izraelski odnosi doživjeli "povijesnu promjenu" u pogledu obrambene suradnje.

Židovska država od svog osnutka "uspijeva odbiti naše neprijatelje" i uz to je razvila kapacitete za pomoć drugima, kazao je Netanyahu, što se očito odnosilo na njemačku kupovinu izraelskog protuzračnog sustava Arrow 3.

"Ne samo da Njemačka pridonosi obrani Izraela, već Izrael, židovska država, 80 godina nakon holokausta, pridonosi obrani Njemačke", dodao je.

Njemačka je u studenom nastavila izvoziti oružje u Izrael nakon što je u kolovozu privremeno uvela djelomičan embargo usred zabrinutosti za ponašanje izraelske vojske u Pojasu Gaze.

Govoreći o embargu koji je uvela njegova vlada, Merz je rekao: "Unatoč toj odluci, koja je bila usmjerena na posebno stanje stvari, ništa se nije promijenilo prije ili poslije nje kada je riječ o našem osnovnom stavu prema Izraelu i izraelskoj sigurnosti, našoj potpori Izraelu kao ni našoj vojnoj podršci Izraelu".