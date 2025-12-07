Merza pitali hoće li zvati Netanyahua u Njemačku: Nema razloga da se o tome raspravlja

Njemački kancelar Friedrich Merz tijekom posjeta Jeruzalemu u nedjelju nije htio uzvratiti uslugu i ponuditi da ugosti izraelskog premijera Benjamina Netanyahua u Berlinu, uslijed naloga za uhićenje izraelskog čelnika zbog sumnje na ratne zločine.
Merz, koji je prethodno rekao da je voljan dopustiti Netanyahuu da posjeti Njemačku unatoč uhidbenom nalogu Međunarodnog kaznenog suda (MKS), rekao je da trenutačno nema razgovora o takvoj pozivnici za izraelskog premijera.
"Nema razloga da se trenutačno o tome raspravlja", rekao je Merz novinskoj agenciji dpa. "Ako vrijeme dopusti, poslat ću takvu pozivnicu, no ovo nije tema ni za jednog od nas u ovom trenutku."
Merz je prethodno rekao da je načelno voljan dopustiti Netanyahuu da posjeti Njemačku unatoč uhidbenom nalogu povezanom uz djelovanje izraelske vojske u Gazi, rekavši da izraelski premijer "mora moći putovati u Njemačku."
Netanyahu je rekao da bi bio "oduševljen" ponovno posjetiti Njemačku, no priznao je da "ne idemo onamo jer je tužitelj MKS-a izdao uhidbeni nalog za mene i našeg bivšeg ministra obrane."
Netanyahu odlučno odbacuje optužbe MKS-a, koji Izrael ne priznaje, te je tražio da se nalozi povuku.
'Prilike za mir'
Netanyahu je u subotu govorio o "prilikama za mir" na Bliskom istoku, čak i nakon što je broj mrtvih u Gazi unatoč službenom primirju prešao 70.000, prema lokalnim zdravstvenim vlastima. U isto vrijeme Netanyahu nastavlja odbijati nezavisnu palestinsku državu.
"Vjerujemo da postoji put za napredak prema širem miru s arapskim državama, kao i put za uspostavu održivog mira s našim palestinskim susjedima", nastavio je Netanyahu. "No nećemo na vlastitom pragu stvoriti državu koja će biti predana našem uništenju".
Merz je u međuvremenu rekao da rade "prema cilju mira na novom Bliskom istoku" i bio nešto suzdržaniji u izražavanju potpore rješenju s dvije države.
"Naše uvjerenje je da perspektiva uspostave palestinske države uz Izrael vjerojatno nudi najbolju perspektivu budućnosti", rekao je njemački kancelar.
Međutim, rješenje s dvije države može se postići samo kroz pregovore i "bit će na samom kraju tih pregovora. Takvi pregovori potrebni su sada, rekao je.
Prema rješenju u dvije države Izrael i nezavisna palestinska država trebale bi postojati jedna kraj druge u miru.
Merz je također upozorio protiv bilo kakve aneksije Zapadne obale, što zagovaraju ultradesni članovi Netanyahuove vlade. Palestinci taj teritorij smatraju dijelom svoje buduće nezavisne države.
Prva faza mira 'gotovo' završena
Netanyahu je rekao da je prva faza plana o Gazi američkog predsjednika Donalda Trumpa "gotovo" završena, a u Pojasu Gaze nalazi se samo tijelo još jednog taoca.
Naglasio je da je razoružavanje palestinske militantne skupine Hamas preduvjet za mirovni sporazum. Druga faza plana o primirju bit će teže primjenjiva nego prva, rekao je izraelski premijer.
Netanyahu je također upozorio na opasan rast antisemitizma diljem svijeta. Unatoč zločinima Hamasa nad civilima 7. listopada 2023. godine, njihove zastave nošene su na prosvjedima u međunarodnim glavnim gradovima, požalio se. "To je nečuveno."