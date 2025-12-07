Merza pitali hoće li zvati Netanyahua u Njemačku: Nema razloga da se o tome raspravlja

Merz, koji je prethodno rekao da je voljan dopustiti Netanyahuu da posjeti Njemačku unatoč uhidbenom nalogu Međunarodnog kaznenog suda (MKS), rekao je da trenutačno nema razgovora o takvoj pozivnici za izraelskog premijera.

"Nema razloga da se trenutačno o tome raspravlja", rekao je Merz novinskoj agenciji dpa. "Ako vrijeme dopusti, poslat ću takvu pozivnicu, no ovo nije tema ni za jednog od nas u ovom trenutku."

Merz je prethodno rekao da je načelno voljan dopustiti Netanyahuu da posjeti Njemačku unatoč uhidbenom nalogu povezanom uz djelovanje izraelske vojske u Gazi, rekavši da izraelski premijer "mora moći putovati u Njemačku."

Netanyahu je rekao da bi bio "oduševljen" ponovno posjetiti Njemačku, no priznao je da "ne idemo onamo jer je tužitelj MKS-a izdao uhidbeni nalog za mene i našeg bivšeg ministra obrane."

Netanyahu odlučno odbacuje optužbe MKS-a, koji Izrael ne priznaje, te je tražio da se nalozi povuku.