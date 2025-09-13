Rubio: Nema sumnje - dronovi iz Rusije su namjerno poslani

NATO je u petak najavio planove da pojača obranu europskog istočnog krila nakon što je Poljska srušila dronove koji su narušili njezin zračni prostor,

"Smatramo da je to neprihvatljiv, nezgodan i opasan razvoj", rekao je Rubio novinarima prije nego što se uputio na put u Izrael i Veliku Britaniju.

"Nema sumnje o tome: dronovi su namjerno poslani. Pitanje je jesu li dronovi ciljano poslani u Poljsku."

Rubio je rekao da ako su dronovi ciljali Poljsku, "ako nas dokazi odvedu onamo, to bi očigledno bio uvelike eskalirajući potez."

"Također postoje i druge mogućnosti, no smatram da bismo trebali imati sve činjenice i konzultirati se s našim saveznicima prije nego što donesemo konkretne odluke", dodao je.

U petak je Poljska odbacila sugestiju američkog predsjednika Donalda Trumpa da su upadi dronova bili pogreška, što je rijetko suprostavljanje jednog od najbližih saveznika Washingtona američkom predsjedniku.

Poljski ministar vanjskih poslova rekao je Reutersu da se Poljska nada da će Washington poduzeti korake da pokaže solidarnost s Varšavom.

U Ujedinjenim narodima je u petak SAD nazvao kršenje zračnog prostora "zabrinjavajućim" i obećale da će "braniti svaki pedalj NATO teritorija."

Rusija je rekla da su njihove snage napadale Ukrajinu u vrijeme upada dronovima i da nije bilo namjera gađanja meta u Poljskoj.