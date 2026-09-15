Romansa s Tindera podigla uzbunu u NATO-u: Ugrožena važna strateška baza

Veza visokog španjolskog mornaričkog časnika s Janinom White, britansko-poljskom državljankom rođenom u SSSR-u, izazvala je uzbunu u britanskom vojnom stožeru koji prati ruske podmornice, ratne brodove i Putinovu flotu u sjeni. Časnik je suspendiran i vraćen u Španjolsku dok White odlučno odbacuje sumnje da je ruska špijunka. Nikada nije uhićena, a nijedna istraga nije dokazala da radi za stranu obavještajnu službu

Visoki španjolski mornarički časnik upoznao je Janinu White preko aplikacije Tinder, a njihova je veza poslije postala predmet sigurnosnih istraga NATO-a i Španjolske, otkriva Telegraph. Časnik, čije ime britanski list nije objavio, tada je radio u Savezničkom pomorskom zapovjedništvu NATO-a (Marcom) u stožeru Northwood u Hertfordshireu. Riječ je o strateški važnoj bazi iz koje se nadziru ruske podmornice i ratni brodovi u britanskim vodama te prate sankcionirani naftni tankeri iz ruske flote u sjeni. Časnik, otac dvoje djece koji se nedugo prije početka veze s White rastao od supruge, suspendiran je nakon što su španjolski i NATO-ovi sigurnosni dužnosnici postali sumnjičavi prema njegovoj novoj partnerici. Osoblje u Northwoodu potom mu je oduzelo propusnicu, a zapovjednik baze zabranio mu je ulazak dok su sigurnosne službe provodile istragu te je u ljeto 2025. godine uklonjen iz baze i vraćen u Španjolsku.

'Znam da nisam ruska špijunka' White ima 49 godina, živi u Romfordu u istočnom Londonu te posjeduje britansko i poljsko državljanstvo. Rođena je u Sovjetskom Savezu, kao djevojčica preselila se u Poljsku, a zatim je kao tinejdžerica emigrirala u Ujedinjeno Kraljevstvo. Odbacila je tvrdnje da je špijunirala za Rusiju i ustvrdila da je postala žrtvom diskriminacije zbog svojeg podrijetla, a sa španjolskim časnikom više nije u vezi. White nikada nije uhićena niti je ijednom istragom dokazano da je agentica neke strane države. 'Posve sigurno znam da nisam ruska špijunka. Barem nisam bila kada sam posljednji put provjerila', rekla je za Telegraph. Međutim tvrdi da ju je prošlog mjeseca tijekom posjeta bolesnom ocu u Sankt Peterburgu na kavu izveo ruski obavještajac te je ispitivao o sigurnosnoj istrazi i njezinu odnosu s časnikom NATO-a. Prema njezinim riječima, muškarac koji se predstavio kao Andrej i rekao da radi za rusku Federalnu službu sigurnosti (FSB) oko dva sata ispitivao ju je u kafiću pokraj stanice podzemne željeznice. 'Pitali su me znam li išta o poslu svojeg bivšeg partnera. Rekla sam da ne znam. Kod kuće smo imali pravilo da ne razgovaramo o poslu', kazala je White. 'Znala sam da se bavi ruskom flotom u sjeni i podmornicama, ali razgovor o bilo kakvim pojedinostima njegova posla kod kuće bio je potpuno zabranjen.' Otprilike polovica pitanja odnosila se na to kako je upoznala bivšeg partnera, kako su nastale glasine o njoj i kako se osjeća zbog njih. 'Pitao me o sestri, ocu i suprugu. Zanimalo ga je i u kakvom sam sada odnosu s bivšim partnerom. Rekla sam mu da više ne komuniciramo', ispričala je. Dodala je da je navodni pripadnik FSB-a bio 'vrlo ugodan' i da joj je donio dobru kavu. Zajednički život počeli nakon samo dva tjedna White je vezu sa španjolskim časnikom započela u listopadu 2024. godine, nedugo nakon razlaza s bivšim suprugom, istaknutim čelnikom lokalne vlasti koji je posjećivao rezidenciju britanskog premijera u Downing Streetu. Samo dva tjedna poslije uselila se u časnikov dvosobni stan u Ruislipu, na zapadu Londona. 'Otvorili smo zajednički bankovni račun, počeli planirati odmore i razmišljati o djeci', rekla je. Sumnje su se pojavile nakon što je u prosincu 2024. godine pozvana na božićnu zabavu u Northwoodu, na koju je došla u pratnji španjolskog časnika. Prema sudskim dokumentima u koje je Telegraph imao uvid, časnik ju je 12. prosinca pozvao na društveno okupljanje u vojnoj bazi te joj osigurao jednodnevnu posjetiteljsku propusnicu uz obveznu pratnju. Tijekom prve polovice 2025. godine u Marcomu su se pojavile 'sigurnosne sumnje' povezane s časnikom i njegovom vezom s White. U sudskim dokumentima spominje se i to da je ona zaljubljenica u streljaštvo te da posjećuje streljanu u Basildonu u Essexu. Pokrenute su odvojene sigurnosne istrage NATO-a i Španjolske. 'Ujedinjeno Kraljevstvo nije sudjelovalo u tim postupcima koji su doveli do odluke Španjolske da časniku suspendira nacionalnu sigurnosnu dozvolu', navodi se u jednom od sudskih dokumenata.

Oduzeta mu je propusnica za Northwood Zapovjednik Northwooda o istrazi je obaviješten 19. lipnja 2025. godine te je naredio da se časniku oduzme propusnica do završetka sigurnosnih provjera. Dan poslije časnik je u pratnji izveden iz baze, a njegova je propusnica predana sigurnosnom osoblju. Suspendirane su i dozvole za ulazak njegovoj supruzi i djeci te je u sustavu zabilježeno da White ne smije ući u bazu ni uz pratnju. Dana 23. lipnja o odluci je službeno obaviješten načelnik stožera Marcoma, također visoki španjolski mornarički časnik. White tvrdi da je već sljedećeg dana pratila partnera na putovanju u Oeiras u Portugalu, gdje se nalazi glavni stožer pomorskih snaga NATO-a visoke pripravnosti. Španjolski časnik ondje je sudjelovao na obrambenom događaju. Prema njezinim riječima, ulazak u portugalski stožer odobren mu je desetak dana nakon što mu je u Northwoodu ukinuta propusnica, iako se još nalazio pod istragom. Ona tvrdi da je njezin boravak u bazi bio potpuno bezazlen te da nije imala pristup zaštićenim prostorima. Smatra da činjenica da joj je dopušten ulazak pokazuje da je portugalske vlasti nisu smatrale sigurnosnom prijetnjom. 'Ušli smo u bazu, a dok je on negdje imao pristup svim tim iznimno zaštićenim računalima i podacima, ja sam sjedila pokraj bazena, pila kavu i čaj i uživala', rekla je. 'Nikada nisam dobila pristup bilo kakvim strogo čuvanim prostorijama', istaknula je i dodala da je provela dva dana u 'vjerojatno najsigurnijoj NATO-ovoj bazi u Europi' te da joj je ondje bilo dosadno. Pokušali ponovno ući u bazu Španjolske vlasti 29. srpnja 2025. godine prekinule su časnikov mandat u Marcomu, navodi se u sudskim dokumentima. Nekoliko tjedana poslije, 26. kolovoza, on je s White i još jednom neimenovanom osobom pokušao ući u Northwood, navodno da bi ondje ručali, premda mu je propusnica još bila suspendirana. Prema sudskim dokumentima, časnik je tvrdio da je izgubio svoju propusnicu i zatražio posjetiteljske propusnice za White i treću osobu. 'To je bila laž', navodi se u dokumentima. U skladu sa zabranom koju je odredio zapovjednik baze, časniku i njegovim gostima odbijen je ulazak te im je rečeno da napuste područje baze. White je to isprva odbila učiniti. Stigao je časnik Kraljevskog ratnog zrakoplovstva s kolegom, a White je rekla da je odvjetnica i britanska državljanka te ustvrdila da ima pravo ući u Northwood. Nakon novih zahtjeva da ode pozvana je civilna policija iz Hertfordshirea i uvjerila je da napusti prostor. Nitko nije uhićen ni zadržan. White tvrdi da nije pokušavala nezakonito ući u bazu, već da je kao odvjetnica zastupala tadašnjeg partnera i pomagala mu preuzeti osobne stvari.