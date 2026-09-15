Njemačka na rubu preokreta: Merz razmatra pokretanje glasanja o povjerenju?

Prema pisanju Table.Media, čelnik CDU-a navodno priprema niz prijedloga za razgovore sa SPD-om. Među njima bi trebalo biti veće porezno rasterećenje i mjere kojima bi se snizile cijene energije.

Pritom, tvrde izvori, Merz se ne namjerava sam povući s dužnosti.

Prema pisanju više njemačkih medija, Merz planira u izbornoj noći u nedjelju održati krizni sastanak izvršnog odbora CDU-a . Službeni poziv zasad nije upućen, no kancelar bi na taj način pred stranačko vodstvo mogao staviti izbor između nastavka rada na njegovu programu reformi i otvorenog pokušaja njegove smjene.

Time bi Merz pokušao osigurati potporu utjecajnih pokrajinskih premijera Hendrika Wüsta, Daniela Günthera i Borisa Rheina.

Koliko je situacija za kancelara osjetljiva pokazuje i njegov raspored. Merz je odgodio odlazak na Opću skupštinu Ujedinjenih naroda u New Yorku kako bi mogao sudjelovati na važnom sastanku zastupničkog kluba Unije u utorak.

Unutar CDU-a i njegova šireg parlamentarnog bloka, prema izvještajima njemačkih medija, raste nezadovoljstvo Merzom. Dio članova stranke navodno je sve otvorenije ljut, dok istodobno nema jedinstvenog plana za izlazak iz političkih problema.

Posebno se raspravlja o tome kako reagirati nakon lošeg izbornog rezultata u Saskoj-Anhaltu te na moguće nove neuspjehe u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju i Berlinu.

Oko 30 zastupnika razmatra smjenu?

Kritičari kancelara, međutim, nisu organizirani u jednu skupinu s jasnim vodstvom.

'Mnogi su, naravno, zabrinuti. No nema vodstva koje bi diktiralo što sada treba učiniti', rekli su izvori iz redova Unije, prema navodima njemačkih medija.

To se, kako navode, vidi i po tome što su pojedini scenariji koji kruže unutar Unije još uvijek nedovoljno razrađeni i nose ozbiljne političke rizike.

Jedan iskusni zastupnik CDU-a tvrdi da se unutar parlamentarnog kluba Unije, koji broji 208 članova, nalazi oko 30 zastupnika koji aktivno razmatraju mogućnost smjene kancelara ili formiranja manjinske vlade.

Prema njegovim riječima, riječ je o ljudima koji sustavno promišljaju različite opcije i pokušavaju pripremiti teren za slučaj da CDU na izborima ovog vikenda ponovno doživi neuspjeh.

Tvrdi i da bi ta skupina mogla postati odlučnija ako CDU ne uspije ostvariti dobar rezultat u saveznoj zemlji Mecklenburg-Zapadno Pomorje.

'Riječ je o malom krugu ljudi, ali vrlo glasnom', rekao je zastupnik.