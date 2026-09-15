Cure novi detalji horora u Šibeniku: Policija je zatekla apartman u potpunom kaosu

Prema neslužbenim informacijama, osumnjičeni je i tijekom utorka bio pod snažnim utjecajem droga

U apartmanu na području Šibenika u noći na utorak dogodilo se krvoproliće u kojem je 28-godišnji muškarac ubijen, a 22-godišnja djevojka teško ozlijeđena. Za napad je osumnjičen 24-godišnji D. E., koji je nakon bijega pronađen na svojoj adresi, teško drogiran, doznaju 24sata. Djevojka je zadobila višestruke ubodne rane, a liječnici Opće bolnice Šibensko-kninske županije uspjeli su joj spasiti život. Prema posljednjim informacijama, bila je na intenzivnom liječenju i u stabilnom stanju. Za 28-godišnjaka, međutim, nije bilo spasa.

Stan zatečen u potpunom neredu Kako neslužbeno doznaju 24sata, istražitelji su se navodno jedva probili u stan jer je su namještaj i stvari bile razbacane i razvaljene. Sumnja se da je osumnjičeni nadrogiran doslovno čupao stvari s mjesta. No za sada nije poznato što je prethodilo nasilju ni zbog čega se okomio na dvoje ljudi koji, prema dostupnim informacijama, nisu iz Šibenika. Nakon napada pobjegao je prema svojoj kućnoj adresi, a policija ga je pronašla otprilike 20 minuta kasnije.

U Šibeniku nožem ubijen mladić, djevojka se bori za život Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL







+10 U Šibeniku nožem ubijen mladić, djevojka se bori za život Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL