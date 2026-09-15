krvavi napad

Cure novi detalji horora u Šibeniku: Policija je zatekla apartman u potpunom kaosu

I.V.

15.09.2026 u 20:34

Ubojstvo u Šibeniku
Ubojstvo u Šibeniku Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Prema neslužbenim informacijama, osumnjičeni je i tijekom utorka bio pod snažnim utjecajem droga

U apartmanu na području Šibenika u noći na utorak dogodilo se krvoproliće u kojem je 28-godišnji muškarac ubijen, a 22-godišnja djevojka teško ozlijeđena. Za napad je osumnjičen 24-godišnji D. E., koji je nakon bijega pronađen na svojoj adresi, teško drogiran, doznaju 24sata.

Djevojka je zadobila višestruke ubodne rane, a liječnici Opće bolnice Šibensko-kninske županije uspjeli su joj spasiti život. Prema posljednjim informacijama, bila je na intenzivnom liječenju i u stabilnom stanju. Za 28-godišnjaka, međutim, nije bilo spasa.

vezane vijesti

Stan zatečen u potpunom neredu

Kako neslužbeno doznaju 24sata, istražitelji su se navodno jedva probili u stan jer je su namještaj i stvari bile razbacane i razvaljene.

Sumnja se da je osumnjičeni nadrogiran doslovno čupao stvari s mjesta. No za sada nije poznato što je prethodilo nasilju ni zbog čega se okomio na dvoje ljudi koji, prema dostupnim informacijama, nisu iz Šibenika.

Nakon napada pobjegao je prema svojoj kućnoj adresi, a policija ga je pronašla otprilike 20 minuta kasnije.

U Šibeniku nožem ubijen mladić, djevojka se bori za život
  • U Šibeniku nožem ubijen mladić, djevojka se bori za život
  • U Šibeniku nožem ubijen mladić, djevojka se bori za život
  • U Šibeniku nožem ubijen mladić, djevojka se bori za život
  • U Šibeniku nožem ubijen mladić, djevojka se bori za život
  • U Šibeniku nožem ubijen mladić, djevojka se bori za život
    +10
U Šibeniku nožem ubijen mladić, djevojka se bori za život Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U apartmanu pronađena velika količina droge

Istražitelji su, prema informacijama iz krugova bliskih istrazi, u apartmanu pronašli i veću količinu droge. Navodno je riječ o količini koja upućuje na to da je prostor mogao biti korišten za konzumaciju narkotika većeg broja ljudi.

Policija je potvrdila da je prema 24-godišnjaku i ranijih godina postupala više puta te ga kazneno prijavljivala zbog kaznenih djela povezanih sa zlouporabom droga i imovinskim kriminalitetom.

Nije još ispitan

Prema neslužbenim informacijama, osumnjičeni je i tijekom utorka bio pod snažnim utjecajem droga. Zbog njegova stanja policija ga još nije mogla službeno ispitati.

Smješten je u šibenskoj bolnici, gdje se nalazi pod nadzorom liječnika i policijskih službenika.

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku provelo je očevid te naložilo obdukciju tijela ubijenog 28-godišnjaka. SuCu istrage Županijskog suda u Šibeniku ujedno je podnesen zahtjev za pretragu doma koji koristi osumnjičeni.

Policija i državno odvjetništvo nastavljaju istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ubojstva i pokušaja ubojstva, uključujući što se točno događalo u apartmanu prije napada.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
krvavi napad

krvavi napad

Cure novi detalji horora u Šibeniku: Policija je zatekla apartman u potpunom kaosu
europski tjedna mobilnosti

europski tjedna mobilnosti

Od sutra se zatvara nekoliko ulica u centru Zagreba: Ondje će se moći samo pješice
europski proračun

europski proračun

Europi se sprema 1730 milijardi eura: 'Naći će se valjda nešto i za Hrvatsku'

najpopularnije

Još vijesti