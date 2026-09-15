Od sutra se zatvara nekoliko ulica u centru Zagreba: Ondje će se moći samo pješice

"Kroz prometna zatvaranja i uspostavu privremenih pješačkih zona građani će moći iskusiti drugačiji način korištenja gradskih ulica te sudjelovati u brojnim besplatnim programima posvećenima održivoj mobilnosti, zdravijem okolišu i kvalitetnijem životu u gradu", najavili su u utorak iz Ureda gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

Od srijede, 16. rujna od osam sati do utorka, 22. rujna do 20 sati za motorna vozila privremeno će biti zatvorene Gajeva ulica od Berislavićeve do Tesline ulice, Teslina ulica od Gajeve do Zrinjevca te Martićeva ulica od Smičiklasove do Trga hrvatskih velikana.

Time se građanima ponovno omogućuje da dio gradskog prostora dožive bez dominantne uloge automobila, uz više prostora za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja. Te će ulice dodatno biti oplemenjene zelenilom, čime će se stvoriti ugodniji i kvalitetniji javni prostor za boravak građana.