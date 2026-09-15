Europi se sprema 1730 milijardi eura: 'Naći će se valjda nešto i za Hrvatsku'

“Još uvijek smo u fazi hvatanja koraka”, rekao je Plenković, naglasivši da je upravo europska politika kohezije najvažnija za razvoj zemlje i da će se ona i dalje provoditi na hrvatsku korist.

“To je za sve one koji hrvatskim građanima govore da neće biti više europskih izvora financiranja. Naći će se valjda nešto i za Hrvatsku u tih 1730 milijardi eura kao što se našlo i dosad”, rekao je.

Plenković je u Saboru podnio izvješće o održanom redovitom sastanku Europskog vijeća u Bruxellesu u lipnju, na kojemu su glave teme bile Ukrajina, Bliski istok, konkurentnost i globalni gospodarski izazovi te sljedeći višegodišnji financijski okvir (VFO).

“Kao vlada smo pokazali kad se ravnomjerni regionalni razvoj stavi kao jasan, čvrst prioritet na nacionalnoj razini, onda vidimo napredak, investicije, projekte, ulaganja”, kazao je premijer i dodao da je to “naša crvena linija” kada se radi o pregovorima o proračunu.