Lukašenko dobio neočekivanu ponudu od Washingtona: Na pomolu neobičan dogovor?

Među najčešćim optužbama protiv njih jesu "ekstremističko" djelovanje, zavjera radi preuzimanja vlasti, poticanje na mržnju ili uvreda predsjednika.

Skupina za ljudska prava Vjasna, koja je zabranjena u Bjelorusiji , navodi da ta bivša sovjetska država i dalje drži više od 900 političkih zatvorenika, iako je Coale od sredine prošle godine ispregovarao puštanje njih stotina.

Izaslanik američkog predsjednika John Coale preuzeo je tu obvezu na razgovorima s Lukašenkom u Minsku . Nije bilo odmah jasno je li dugogodišnji čelnik, blizak saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, zauzvrat pristao pustiti na slobodu nove zatvorenike .

U oštrom televizijskom obraćanju Coaleu, Lukašenko je rekao da će Bjelorusija kazneno goniti svakoga tko krši zakon te je zanijekao postojanje političkih zatvorenika. Odbacio je tvrdnje skupina za ljudska prava i oporbe u egzilu da neprestano uhićuje nove ljude kako bi zamijenio one koje pušta.

"Želim javno poručiti da je to potpuna neistina. Nemamo cilj slati nove ljude u kaznene kolonije umjesto onih koji su pušteni na slobodu", rekao je.

Razgovori su održani nakon šestomjesečne stanke. Coaleovi dosadašnji napori doveli su do puštanja na slobodu dobitnika Nobelove nagrade za mir Alesa Bjaljackog i vodećih oporbenih ličnosti, uz mnoge druge.

"Trebamo iskoristiti svaku priliku za spašavanje života. No ne bismo trebali miješati puštanja na slobodu s političkim promjenama. Represija se nastavlja, a Lukašenko i dalje podržava ruski rat", rekla je oporbena čelnica u egzilu Svjatlana Cihanuska u izjavi za Reuters.

"Cilj bi trebao biti pražnjenje zatvora, a ne rehabilitacija diktature."

Povrat novca

U novim videoisječcima sa sastanka u utorak, Coale je prenio pozdrave predsjednika Donalda Trumpa i rekao Lukašenku da je Washington zatražio od američkih banaka da deblokiraju zamrznuta bjeloruska sredstva. Rekao je da se mehanizam za to upravo razrađuje.

Prošloga tjedna Lukašenko je zatražio povrat, kako je naveo, 43 do 44 milijuna američkih dolara koji pripadaju Bjelorusiji i koji su "blokirani u Citibanku", nazivajući to sramotom za Sjedinjene Države. Citi je odbio komentar.

Analitičari smatraju da Lukašenko možda podiže cijenu za puštanje zatvorenika te da je frustriran time što američke poteze — osobito ukidanje sankcija na bjeloruski kalij, sastojak umjetnih gnojiva — ne prati i Europska unija.

Coale je preuzeo zasluge za puštanje na slobodu 700 do 800 ljudi od sredine 2025. godine. Međutim, skupina za ljudska prava Vjasna navodi da je ukupni broj političkih zatvorenika pao na 912 sa 1185, koliko ih je bilo početkom lipnja 2025. godine — što je stvarni pad od samo 273 osobe.

Među nedavno osuđenim zatvorenicima jest i Dmitrij Lajevski, odvjetnik koji je branio istaknute oporbene ličnosti. Prošloga je tjedna osuđen na tri godine zatvora zbog promicanja ekstremizma i diskreditiranja Bjelorusije.

"Ako se represija nastavi i novi zatvorenici zamijene puštene, sankcije se moraju vratiti", rekla je Cihanuska. "Moramo zaustaviti ta rotirajuća vrata."

Stručnjaci UN-a izjavili su u utorak da su utvrdili "sustavna" kršenja prava u svakoj fazi pravosudnog postupka u Bjelorusiji. Naveli su proizvoljna uhićenja, mučenja, uskraćivanje pravnih jamstava, zatvorena suđenja i neprekidno zastrašivanje bivših pritvorenika.

Misija Bjelorusije pri Vijeću UN-a za ljudska prava u Ženevi nije odmah odgovorila na upit za komentar.