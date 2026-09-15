Oglasio se Kremlj: Imamo nešto za reći!

Rusija je spremna ponovno sjesti za pregovarački stol s Ukrajinom, poručio je u utorak ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, tvrdeći da Moskva nikada nije odbila pregovore

'Nikada nismo odbili pregovore', rekao je Lavrov tijekom diplomatskog okruglog stola posvećenog ratu u Ukrajini. 'Ako su naše kolege spremne, mislim da je sasvim moguće nastaviti ih. Imamo nešto za reći', dodao je. Lavrov je pritom ustvrdio da su raniji pregovori prekinuti 'ne našom inicijativom', ne spominjući ulogu Rusije u pokretanju invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Ruski ministar ponovio je i ključne zahtjeve Kremlja. Kaže da je Rusija spremna tražiti 'razumne kompromise', ali da nije odustala od temeljnih stavova. Među njima je naveo potrebu da Rusija osigura vlastitu sigurnost, spriječi približavanje NATO-a svojim granicama te zaštiti prava ruskog i rusofonog stanovništva u Ukrajini, piše Kyiv Post.

Rusija pritom već dijeli kopnenu granicu sa šest članica NATO-a – Norveškom, Finskom, Estonijom, Latvijom, Litvom i Poljskom. Lavrov je ponovno spomenuo i ruske zahtjeve za 'denacifikacijom' i 'demilitarizacijom' Ukrajine, izraze kojima Moskva godinama pokušava opravdati svoju vojnu intervenciju. Hoće li zaživjeti energetsko primirje? Lavrovove izjave stižu u trenutku kada Washington ponovno pokušava potaknuti smirivanje sukoba između Moskve i Kijeva. Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je objavio da su Rusija i Ukrajina navodno dogovorile primirje kojim bi se obustavili napadi na energetsku infrastrukturu. No iz Kijeva nije stigla potvrda da je takav dogovor doista postignut. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da njegova zemlja podržava ideju, ali da bi obustava napada morala biti obostrana. Ukrajina bi, prema njegovim riječima, prestala napadati rusku energetsku infrastrukturu samo uz jamstva saveznika da će se Rusija na dulje vrijeme suzdržati od udara na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu, druge energetske objekte, kritičnu infrastrukturu i pravce opskrbe hranom. 'Ako su naši partneri spremni osigurati da se Rusija doista suzdrži od napada na naš elektroenergetski sustav, druge energetske objekte, kritičnu infrastrukturu i pravce opskrbe hranom, onda smo, naravno, spremni zauzvrat obustaviti svoje napade', napisao je Zelenski.