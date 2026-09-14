Važna obavijest Zagrepčanima: U utorak od 4 do 7 zatvorite prozore i ne izlazite

Tretiranje će se provoditi na više lokacija u različitim dijelovima Zagreba. Obuhvaćeni su Ravnice, Siget, Poljanice, Borongaj, Volovčica, Donje Svetice i Gajnice, kao i šire područje Jaruna.

Na RSC-u Jarun tretirat će se područje uz Aleju Matije Ljubeka, uključujući obalu jezera Jarun, Otok Univerzijade, Otok Trešnjevka i Otok Veslača.

Obuhvaćeno je i zeleno područje oko šume ‘Trokut’, omeđeno Alejom Matije Ljubeka, Jarunskom obalom, nasipom potoka Vrapčak i Savskim nasipom.

Od 4 do 7 sati zatvorite prozore

Suzbijat će se leteće jedinke komaraca, a tretman će se provoditi metodom hladnog zamagljivanja iz vozila.

Građanima se preporučuje da tijekom tretmana, između 4 i 7 sati, ne borave na otvorenom te da zatvore vrata i prozore svojih domova.

Poseban apel upućen je pčelarima na područjima na kojima će se provoditi tretiranje. Savjetuje im se da pčele tijekom provođenja mjera drže zatvorene u košnicama.

Suzbijanje će provoditi djelatnici tvrtki TEHINSPEKT, ID EKO, EKO-DERATIZACIJA i ID 90, a koristit će se preparati koje je odobrilo Ministarstvo zdravstva.