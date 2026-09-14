zaprašivanje

Važna obavijest Zagrepčanima: U utorak od 4 do 7 zatvorite prozore i ne izlazite

M. Šu.

14.09.2026 u 13:58

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Marko Juric
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

U nekoliko zagrebačkih kvartova u utorak, 15. rujna, provodit će se novo suzbijanje odraslih komaraca metodom hladnog zamagljivanja iz vozila.

Tretiranje će se provoditi na više lokacija u različitim dijelovima Zagreba. Obuhvaćeni su Ravnice, Siget, Poljanice, Borongaj, Volovčica, Donje Svetice i Gajnice, kao i šire područje Jaruna.

Na RSC-u Jarun tretirat će se područje uz Aleju Matije Ljubeka, uključujući obalu jezera Jarun, Otok Univerzijade, Otok Trešnjevka i Otok Veslača.

Obuhvaćeno je i zeleno područje oko šume ‘Trokut’, omeđeno Alejom Matije Ljubeka, Jarunskom obalom, nasipom potoka Vrapčak i Savskim nasipom.

Od 4 do 7 sati zatvorite prozore

Suzbijat će se leteće jedinke komaraca, a tretman će se provoditi metodom hladnog zamagljivanja iz vozila.

Građanima se preporučuje da tijekom tretmana, između 4 i 7 sati, ne borave na otvorenom te da zatvore vrata i prozore svojih domova.

Poseban apel upućen je pčelarima na područjima na kojima će se provoditi tretiranje. Savjetuje im se da pčele tijekom provođenja mjera drže zatvorene u košnicama.

Suzbijanje će provoditi djelatnici tvrtki TEHINSPEKT, ID EKO, EKO-DERATIZACIJA i ID 90, a koristit će se preparati koje je odobrilo Ministarstvo zdravstva.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VJERNI SAVEZNIK

VJERNI SAVEZNIK

Misterij Kimovih vojnika: Ginuli su u tisućama, nestali s bojišta, a sada se vraćaju
desetak okupljenih

desetak okupljenih

FOTO Prosvjed nakon napada u zagrebačkoj školi: 'Ovo je mjesto s kojeg bismo trebali vrištati'
mursko središće

mursko središće

U Hrvatsku stigao američki način ukopa: Jefiniji je i nema troškova održavanja

najpopularnije

Još vijesti