Rijeka ovako niska nije bila gotovo 200 godina: Brodovi više ne mogu uploviti u Osijek

Hrvatske rijeke ovog su vikenda na izrazito niskim razinama: Drava i Dunav nadomak su povijesnih minimuma, Orljava kod Požege pala je na svega tri centimetra, a veće oborine zasad se ne očekuju, pokazuju u nedjelju podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ)

Rijeke i ovog vikenda ostaju na izrazito niskim razinama, a DHMZ upozorava da su Sava, Kupa, Dunav, Mura i Drava i dalje u domeni niskih voda. Riječ je o malovodnom stanju, odnosno razdoblju neuobičajeno niskih vodostaja i protoka. Prema dnevnom hidrološkom izvještaju DHMZ-a za nedjelju u 7 sati, Sava je u Zagrebu bila na -293 centimetra, Kupa u Karlovcu na -58, Drava u Osijeku na -183, a Dunav u Batini na -138 centimetara. Mura je kod Murskog Središća bila na 147 centimetara.

Drava na povijesno niskoj razini Drava i Dunav tako su i dalje blizu najnižih zabilježenih vrijednosti. DHMZ je početkom kolovoza objavio da je na Dravi u Osijeku izmjeren novi minimum od -192 centimetra, dok je Dunav u Batini 3. kolovoza pao na rekordnih -142 centimetra. U nedjelju ujutro Drava je bila devet centimetara iznad tog minimuma, a Dunav četiri centimetra iznad rekordno niske vrijednosti. Na ozbiljnost stanja i povijesno niske vodostaje proteklih je dana u medijima upozoravao i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, istaknuvši da zasad nema naznaka oporavka vodostaja Dunava ni drugih rijeka. Posebno je izdvojio Dravu kod Osijeka, gdje se vodostaj prati od 1827. godine, a ovako niske vrijednosti nisu zabilježene gotovo 200 godina. OsijekNews je ovog tjedna izvijestio da su se zbog niskog vodostaja na Dravi pojavili veliki pješčani sprudovi koji su presjekli plovni put te da brodovi više ne mogu uplovljavati u Osijek.