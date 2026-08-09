Novi incident: Teretni vlak prošao kroz crveno, malo je falilo do sudara. Promet u prekidu

HŽ je priopćio da je danas došlo do novog incidenta. Podsjetimo, jučer je došlo do sudara teretnog i putničkog vlaka kod Škrinjara
Na pruzi Zagreb – Rijeka danas je obustavljen željeznički promet nakon što je teretni vlak HŽ Carga prošao kroz crveno svjetlo u kolodvoru Škrljevo. Djelatnici HŽ Infrastrukture reagirali su na vrijeme te su oba vlaka zaustavljena na sigurnoj udaljenosti.
Incident se, prema informacijama HŽ-a, dogodio u 13.06 sati između kolodvora Škrljevo i Meja. Teretni vlak nije se zaustavio kako je bilo predviđeno radi križanja s putničkim vlakom HŽ Putničkog prijevoza koji je dolazio iz smjera Zagreba.
Nakon što su uočili sigurnosni propust, djelatnici HŽ Infrastrukture odmah su postupili prema propisanim sigurnosnim procedurama. Isključili su napon u kontaktnoj mreži, čime su zaustavljena oba vlaka prije nego što su se međusobno približila na nesigurnu udaljenost.
Zbog incidenta željeznički promet na toj dionici trenutačno je u prekidu.
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Putnici iz vlaka koji je vozio iz Zagreba prema Rijeci zbrinuti su i prevezeni autobusom u Rijeku nakon što je u kolodvoru Škrljevo promet zaustavljen, a pruga zatvorena zbog očevida, izvijestili su iz HŽ Putničkog prijevoza i zamolili putnike za razumijevanje.
"Vezano uz izvanredni događaj u kolodvoru Šrkljevo, u vlaku 4000, koji je vozio iz Zagreba prema Rijeci, bilo je oko 45 putnika. Putnici vlaka su zbrinuti i prevezeni autobusom prema Rijeci. S obzirom da je zbog očevida pruga zatvorena za promet, na relaciji Rijeka – Plase i obrnuto putnici se prevoze autobusima. Ispričavamo se putnicima i molimo ih za razumijevanje", priopćili su iz HŽ Putničkog prijevoza.
Kako su ranije izvijestili iz HŽ Infrastrukture, teretni vlak HŽ Carga prošao je u nedjelju kroz crveno svjetlo na kolodvoru Škrljevo i nastavio vožnju prema putničkom vlaku koji je dolazio iz smjera Zagreba, no oba su vlaka pravodobno zaustavljena, a željeznički promet na toj je dionici obustavljen.
Incident se dogodio u 13,06 sati između kolodvora Škrljevo i Meja, na pruzi Zagreb – Rijeka.
Djelatnici isključili napon kako bi se vlakovi zaustavili
Teretni vlak trebao se zaustaviti u Škrljevu i pričekati križanje s putničkim vlakom HŽ Putničkog prijevoza, no prošao je signal koji je pokazivao crveno svjetlo.
Djelatnici HŽ Infrastrukture pravodobno su uočili sigurnosni propust te su, u skladu sa sigurnosnim procedurama, isključili napon u kontaktnoj mreži.
Nakon isključenja napona oba su se vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti.
Nakon završetka potrebnih postupaka, pruga je u 17,35 sati u potpunosti otvorena za željeznički promet, naveli su iz HŽ Infrastrukture.