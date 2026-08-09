Novi incident: Teretni vlak prošao kroz crveno, malo je falilo do sudara. Promet u prekidu

Incident se, prema informacijama HŽ-a, dogodio u 13.06 sati između kolodvora Škrljevo i Meja . Teretni vlak nije se zaustavio kako je bilo predviđeno radi križanja s putničkim vlakom HŽ Putničkog prijevoza koji je dolazio iz smjera Zagreba.

Na pruzi Zagreb – Rijeka danas je obustavljen željeznički promet nakon što je teretni vlak HŽ Carga prošao kroz crveno svjetlo u kolodvoru Škrljevo. Djelatnici HŽ Infrastrukture reagirali su na vrijeme te su oba vlaka zaustavljena na sigurnoj udaljenosti.

Nakon što su uočili sigurnosni propust, djelatnici HŽ Infrastrukture odmah su postupili prema propisanim sigurnosnim procedurama. Isključili su napon u kontaktnoj mreži, čime su zaustavljena oba vlaka prije nego što su se međusobno približila na nesigurnu udaljenost.

Zbog incidenta željeznički promet na toj dionici trenutačno je u prekidu.

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Putnici iz vlaka koji je vozio iz Zagreba prema Rijeci zbrinuti su i prevezeni autobusom u Rijeku nakon što je u kolodvoru Škrljevo promet zaustavljen, a pruga zatvorena zbog očevida, izvijestili su iz HŽ Putničkog prijevoza i zamolili putnike za razumijevanje.

"Vezano uz izvanredni događaj u kolodvoru Šrkljevo, u vlaku 4000, koji je vozio iz Zagreba prema Rijeci, bilo je oko 45 putnika. Putnici vlaka su zbrinuti i prevezeni autobusom prema Rijeci. S obzirom da je zbog očevida pruga zatvorena za promet, na relaciji Rijeka – Plase i obrnuto putnici se prevoze autobusima. Ispričavamo se putnicima i molimo ih za razumijevanje", priopćili su iz HŽ Putničkog prijevoza.

Kako su ranije izvijestili iz HŽ Infrastrukture, teretni vlak HŽ Carga prošao je u nedjelju kroz crveno svjetlo na kolodvoru Škrljevo i nastavio vožnju prema putničkom vlaku koji je dolazio iz smjera Zagreba, no oba su vlaka pravodobno zaustavljena, a željeznički promet na toj je dionici obustavljen.

Incident se dogodio u 13,06 sati između kolodvora Škrljevo i Meja, na pruzi Zagreb – Rijeka.

Djelatnici isključili napon kako bi se vlakovi zaustavili

Teretni vlak trebao se zaustaviti u Škrljevu i pričekati križanje s putničkim vlakom HŽ Putničkog prijevoza, no prošao je signal koji je pokazivao crveno svjetlo.

Djelatnici HŽ Infrastrukture pravodobno su uočili sigurnosni propust te su, u skladu sa sigurnosnim procedurama, isključili napon u kontaktnoj mreži.

Nakon isključenja napona oba su se vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti.

Nakon završetka potrebnih postupaka, pruga je u 17,35 sati u potpunosti otvorena za željeznički promet, naveli su iz HŽ Infrastrukture.