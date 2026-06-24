Restoran u Dubrovniku na sedam dana ostao bez javne površine, oglasili se iz grada

'Zakupnik je postavio stolove i stolice na površini širine 250 cm i dužine 1.560 cm, čime je zauzeo veću površinu od ugovorene za 50 cm u širini te 360 cm u dužini zakupljene javne površine. Time je smanjen prostor za nesmetano kretanje pješaka Šetalištem kralja Zvonimira ', stoji u priopćenju Grada Dubrovnika.

Riječ je o restoranu Pino's Dubrovnik na Šetalištu kralja Zvonimira, gdje su djelatnici Odsjeka za komunalno i pomorsko redarstvo proveli nadzor 19. lipnja.

Ističu kako je kršenje zabilježeno i u neposrednoj blizini ugovorene površine, na javnoj površini ispred samog ulaza u restoran, radi posluživanja hrane i pića.

'Komunalno-pomorski redar uočio je dodatno postavljena četiri stola s osam stolica na površini od 6,30 metara četvornih, koja nije obuhvaćena predmetnim ugovorom', ističu iz dubrovačke gradske uprave.

Zakupac je obvezan odmah po primitku odluke o otkazu ugovora o zakupu ukloniti sve stolove, stolice i druge predmete s javne površine te prestati koristiti prostor koji je bio zakupljen.

'Ugovor će se moći ponovno zaključiti isključivo nakon što se otklone svi razlozi za otkaz ugovora, ali ne prije isteka roka od sedam dana', navode iz Grada Dubrovnika.

Prvi ovosezonski slučaj oduzimanja javne površine zbog korištenja suprotno ugovoru o zakupu zbio se krajem svibnja, kada je sedam restorana u povijesnoj jezgri ostalo bez javne površine na sedam dana.

Sukladno Odluci o zakupu javnih površina, Grad Dubrovnik će otkazati ugovor i oduzeti javnu površinu na sedam dana nakon prvog kršenja odredbi Odluke i ugovora o zakupu, na 30 dana nakon ponovljenog kršenja odredbi, a nakon trećeg javna površina se oduzima trajno.