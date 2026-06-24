Nove palme, fontana i rasvjeta: Kreće uređenje drvoreda uz Posat u Dubrovniku

Ugovor za uređenje drvoreda u Ulici uz Posat, kojem će se vratiti nekadašnji izgled sadnjom novih stabala i uređenjem okoliša, potpisali su u srijedu u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika dubrovački gradonačelnik Mato Franković i direktorica tvrtke Adriatik građenje Marjana Jogunica
Projekt „Drvored – zeleni prsten oko Grada“ vrijedan je 448 tisuća eura. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao je projekt s bespovratnih 278.500 eura, što čini 62 posto ukupne vrijednosti ulaganja.
Gradonačelnik Franković istaknuo je da će se ulica hortikulturno urediti kako bi joj se vratio stari sjaj, a rok izvođenja radova je do početka prosinca.
„Puno naših sugrađana je često isticalo problem hortikulture u Ulici uz Posat. Palme koje su krasile tu ulicu su nestale, zbog bolesti palmine pipe i drugih okolnosti. Vjerujem da će nakon realizacije ovog projekta taj prostor izgledati sjajno“, rekao je Franković.
Podsjetio je kako je Grad Dubrovnik u posljednjih nekoliko godina pokrenuo značajne investicije u gradsku zelenu infrastrukturu.
„Uredili smo park u Pilama, a uređuju se parkovi Platana i Gradac. Uredili smo i drvorede u Ulici kralja Tomislava te na rivi u Gružu. Time se borimo protiv klimatskih promjena koje su postale dio svakodnevice. Bit će potrebno saditi sve više stabala kako bi kvaliteta života bila što bolja“, rekao je Franković.
Najavio je projekt uređenja drvoreda sa 62 stabla na Putu Iva Vojnovića, također sufinanciran bespovratnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Napomenuo je da je za cjelovitu obnovu i revitalizaciju Parka Baltazara Bogišića na Ilijinoj glavici osigurano bespovratnih 1,4 milijuna eura.
U sklopu projekta uređenja drvoreda u ulici Uz Posat ukupno će se posaditi 57 stabala, pri čemu je planirana obnova povijesnog drvoreda kanarskih palmi sa 11 stabala, dopuna sadnjom 24 stabla meksičke lepezaste palme te sadnja 22 stabla pitospora. Postojeća vegetacija u cijelosti će se zadržati, budući da predstavlja vrijedan i već formiran zeleni fond.
Prostor će se obogatiti fontanom s pitkom vodom te primjerenom rasvjetom oblikovanom u skladu s povijesnim kontekstom i karakterom lokacije. Svi radovi izvodit će se u skladu s uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela radi očuvanja i unapređenja kulturno-povijesnih vrijednosti prostora.