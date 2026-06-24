Nove palme, fontana i rasvjeta: Kreće uređenje drvoreda uz Posat u Dubrovniku

Projekt „Drvored – zeleni prsten oko Grada“ vrijedan je 448 tisuća eura. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao je projekt s bespovratnih 278.500 eura, što čini 62 posto ukupne vrijednosti ulaganja.

Gradonačelnik Franković istaknuo je da će se ulica hortikulturno urediti kako bi joj se vratio stari sjaj, a rok izvođenja radova je do početka prosinca.

„Puno naših sugrađana je često isticalo problem hortikulture u Ulici uz Posat. Palme koje su krasile tu ulicu su nestale, zbog bolesti palmine pipe i drugih okolnosti. Vjerujem da će nakon realizacije ovog projekta taj prostor izgledati sjajno“, rekao je Franković.

Podsjetio je kako je Grad Dubrovnik u posljednjih nekoliko godina pokrenuo značajne investicije u gradsku zelenu infrastrukturu.