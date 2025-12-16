Rekordan iznos: Usvojen proračun Zagreba, evo što je poručio Tomašević

Bez obzira na to, istaknuo je, osigurana su sredstva za nastavak svih planiranih kapitalnih ulaganja koja iznose preko 300 milijuna eura, kao i daljnje unaprjeđenje kvalitete javnih usluga, od vrtića i škola do socijalnih i zdravstvenih usluga, kao i programa u kulturi i sportu.

Uzevši u obzir projekcije Ministarstva financija prema kojima će inflacija u 2026. iznositi prosječno 2,8 posto, Tomašević je rekao kako postaje jasno da gradski proračun u 2026. realno neće rasti, nego će ostati na razini usporedivoj s ovogodišnjom.

Za razliku od protekle dvije godine, kada je proračun rastao oko pet posto, ukupni proračun za 2026. raste za 2,1 posto na 3,15 milijardi eura dok proračun u užem smislu raste za 1,5 posto i iznosi 2,28 milijardi eura.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da je to 'proračun stabilnosti i kontinuiteta svih rekordnih kapitalnih ulaganja i razvoja', najavivši nastavak jakog subvencioniranja cijena javnog prijevoza i dječjih vrtića.

Za usvajanje proračuna, uključujući i projekcije za 2027. i 2028. glasovalo je 25 gradskih zastupnika dok ih je 16 bilo protiv.

Sljedeće godine nastavlja se realizacija strateških projekata - gradske knjižnice i društveno-kulturnog centra Paromlin, Doma sportova, bazena Špansko, nove tramvajske pruge i ceste u Sarajevskoj ulici, nove Branimirove i Kolakove ulice, stadiona Kranjčevićeva, kina Europa, nove tramvajske pruge u Heinzelovoj ulici, kao i stanova za javni najam u Podbrežju.

U pripremi je izgradnja Centra za gospodarenje otpadom, izgradnja novog stadiona Maksimir, realizacija Projekta Zagreb kojim će se obnoviti i izgraditi nova vodna infrastruktura, izgradnja Kongresnog centra te izgradnja zapadnog Jarunskog mosta.

Prihvaćeno 15 amandmana vladajućih i jedan oporbeni

SDP-ov predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić rekao je da je na gradski proračun prihvaćeno 14 amandmana SDP-a u iznosu od oko četiri milijuna eura, a za njihovu kompletnu realizaciju bit će potrebno uložiti oko 150 milijuna eura u kompletnom mandatnom razdoblju.

'Očekujemo da se u svakoj godini naprave određeni koraci sukladno proračunskom planu te da kroz mandat ti amandmani budu provedeni, od škole u Blatu, ambulanti u Travnom i Sesvetskom Kraljevcu, vrtića u Kupinečkom Kraljevcu, doma za starije u Prečkom i Španskom', istaknuo je Mišić.

Naglasio je i da odmah ide u provedbu njihov amandman uvođenja subvencija od 40 eura po dioptrijskim naočalama za djecu mlađu od 18 godina koja imaju umjerenu ili visoku dioptriju i imaju određena prava iz odluke o socijalnoj skrbi, a njih je oko 1300.

Prihvaćen je i amandman Kluba SDP-a i Kluba Možemo! vrijedan 70.000 eura za izradu digitalne platforme za objedinjavanje podataka iz kolektivnih ugovora gradskih zaposlenika.

Potpredsjednica Skupštine Marija Selak Raspudić zadovoljna je što je prihvaćen amandman njihova Kluba (Marija Selak Raspudić - Nezavisna lista) vrijedan 50.000 eura da se napravi plan uvođenja prehrane za srednjoškolce te je najavila da će u narednim godinama tražiti konkretnu realizaciju. Nije prihvaćeno 13 njihovih amandmana.

Njezina kolegica iz Kluba, zastupnica Milka Rimac Bilušić poručila je da proračun smatraju "duboko licemjernim" jer Grad i 2026. zadržava jednake stope poreza na dohodak od nesamostalnog rada te zbog nekontroliranog rasta i bujanja rashoda.

Herman: U proračunu nema ništa novog, to je recikliranje nekih starih projekata

HDZ-ov potpredsjednik Gradske skupštine Mislav Herman kaže da u proračunu za 2026. nema ništa novog već se recikliraju neki stari projekati i vrlo velikim dijelom neispunjena predizborna obećanja koja se sada prebacuju u drugu godinu te konstantni stalni porast prihoda od poreza na dohodak koji je ove godine ekstra 170 milijuna eura.

'Unatoč poreznim prihodima i europskim sredstvima koja se zahvaljujući našoj Vladi doslovno slijevaju u Grad Zagreb, porez na dohodak i dalje ostaje na maksimalnoj zakonskoj razini', upozorio je Herman, te upitao zašto Grad Rijeka može smanjiti stope poreza na dohodak a ima daleko manje porezne prihode i manja europska sredstva, a Grad Zagreb ne može.

HDZ je predložio pet amandmana ali niti jedan nije prihvaćen, pa tako niti onaj za povećanje novčane potpore za opremanje novorođenog djeteta.

Zastupnica Kluba Liberali Gabriela Bošnjak (HSLS) također je spomenula Grad Rijeku kao pozitivan primjer poreznog rasterećenja građana te poručila da Zagreb "bira suprotan smjer", građani glavnog grada plaćaju više nego u većini drugih gradova, a zauzvrat ne dobivaju ni niže cijene ni brže usluge ni vidljivo snažniji razvoj.

'Liberali' su predložili 17 amandmana ali niti jedan nije prihvaćen.

Zastupnik Kluba Jedino Hrvatska! Tomislav Jonjić poručio je da su priče o socijalnom i transparentnom proračunu, kakvim ga predstavlja gradska vlast, već više puta ponovljene.