klaonica kod siska

Đakić podržao mega farmu pilića na Baniji: Video govori sve

V. B.

21.02.2026 u 14:03

Josip Đakić
Josip Đakić Izvor: Cropix / Autor: Patrik Macek/Pixsell/ Ronald Gorsic/Cropix
Više tisuća prosvjednika okupilo se u subotu na prosvjedu protiv farme i klaonice pilića koje ukrajinski investitor želi izgraditi u okolici Siska, poručujući da su protiv megaprojekta koji može uništiti cijelu županiju te da žele zaštitu ljudi, okoliša i životinja

Prosvjednici su se u organizaciji Zelene akcije, Prijatelja životinja te građanskih inicijativa "Siščani ne žele biti Smetlišćani" i "Sunjani ne žele biti smuljani" okupili na Tomislavovu trgu i krenuli u prosvjednu šetnju prema Zrinjevcu.

Istovremeno društvenim mrežama proširio se video Josipa Đakića, saborskog zastupnika HDZ-a i predsjednika HVIDRA-e, koji je na nedavnom okruglom stolu zauzeo posve suprotan stav. Đakić je otvoreno stao u obranu ukrajinskog investitora, tvrdeći da su ratom stradala područja predugo zapuštena.

'Mislim da bi neke županije bile sretne da imaju ponudu ovakvih investicija. Smatram da zapuštena i ratom stradala područja zaslužuju definitivno izgradnju, obnovu i napredak i ne treba ih ostaviti puste samo zbog zdrave prirode i zdravog zraka', poručio je Đakić.

U pokušaju da opravda investiciju Đakić se pogubio: Zakoni postoje, pravilnici postoje, službe postoje, neka rade svi svoj posao. Ovo je projekt koji bi Hrvatsku napravio izvoznom zemljom, a ne sada nedostatnom s 15 milijuna uvoza godišnje. Mislim, 15 milijuna uvoza... 15 tisuća tona, zaključio je.

Prosvjed protiv klaonice pilića Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL

