Đakić podržao mega farmu pilića na Baniji: Video govori sve

Prosvjednici su se u organizaciji Zelene akcije, Prijatelja životinja te građanskih inicijativa "Siščani ne žele biti Smetlišćani" i "Sunjani ne žele biti smuljani" okupili na Tomislavovu trgu i krenuli u prosvjednu šetnju prema Zrinjevcu.

Istovremeno društvenim mrežama proširio se video Josipa Đakića, saborskog zastupnika HDZ-a i predsjednika HVIDRA-e, koji je na nedavnom okruglom stolu zauzeo posve suprotan stav. Đakić je otvoreno stao u obranu ukrajinskog investitora, tvrdeći da su ratom stradala područja predugo zapuštena.