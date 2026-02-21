Đakić podržao mega farmu pilića na Baniji: Video govori sve

Više tisuća prosvjednika okupilo se u subotu na prosvjedu protiv farme i klaonice pilića koje ukrajinski investitor želi izgraditi u okolici Siska, poručujući da su protiv megaprojekta koji može uništiti cijelu županiju te da žele zaštitu ljudi, okoliša i životinja
Prosvjednici su se u organizaciji Zelene akcije, Prijatelja životinja te građanskih inicijativa "Siščani ne žele biti Smetlišćani" i "Sunjani ne žele biti smuljani" okupili na Tomislavovu trgu i krenuli u prosvjednu šetnju prema Zrinjevcu.
Istovremeno društvenim mrežama proširio se video Josipa Đakića, saborskog zastupnika HDZ-a i predsjednika HVIDRA-e, koji je na nedavnom okruglom stolu zauzeo posve suprotan stav. Đakić je otvoreno stao u obranu ukrajinskog investitora, tvrdeći da su ratom stradala područja predugo zapuštena.
'Mislim da bi neke županije bile sretne da imaju ponudu ovakvih investicija. Smatram da zapuštena i ratom stradala područja zaslužuju definitivno izgradnju, obnovu i napredak i ne treba ih ostaviti puste samo zbog zdrave prirode i zdravog zraka', poručio je Đakić.
U pokušaju da opravda investiciju Đakić se pogubio: Zakoni postoje, pravilnici postoje, službe postoje, neka rade svi svoj posao. Ovo je projekt koji bi Hrvatsku napravio izvoznom zemljom, a ne sada nedostatnom s 15 milijuna uvoza godišnje. Mislim, 15 milijuna uvoza... 15 tisuća tona, zaključio je.