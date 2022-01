Razotkrio lažnjak na jarunskoj tržnici: 'Gledaju kupce u oči i prodaju im patvoreni med'

Na jarunskoj tržnici otkriven je lažni bagremov med. Razotkrio ga je David Pikutić, koji i sam ima OPG koji se bavi pčelarstvom, a OPG koji je prodavao falsificirani med uočio je na ovoj zagrebačkoj tržnici

''Oni su se pojavili relativno novi na placu. I odmah je taj bagrem bio sumnjiv. Išao sam i pričati s njima i pitati kako su oni to dobili. Bili su agresivni, da tko sam ja da njih propitkujem, da oni imaju vrhunsku tehnologiju pčelarenja i što ja imam njih pitati. Da su oni dobili, da ih nije briga ako drugi nisu dobili. Oni su uspjeli dobiti'', ispričao je Pikutić.

''Napisali su na nekoj petrinjskoj Facebook grupi, jer su oni od tamo, nešto što je opet potpuno lažno. Napisali su da si im zbog potresa neke košnice stradale. Znao sam da će ići na kartu potres da bi se ljudi sažalili. Rekli su da su im u potresu pčele stradale, pa da su morali pojačano prihranjivati. Pazite, bagrem cvate u svibnju, a potres je bio krajem prosinca'', kazao je Pikutić.

''I onda kao nisu shvatili da je to šećer u košnicama, oni su mislili da je bagrem. Lažu i dalje kako nisu shvatili da su utočili 20-30 litara šećernog sirupa'', dodaje pčelar.

Pikutić kaže kako je to kao izlika presmiješno, no kako se potrošači ne razumiju previše u to, pa da će im možda i proći kao izlika kod nekih.

RTL je OPG Marijana Radošević pitao za komentar, no kazali su kako ne žele davati izjave.

Pikutić svoj predujam od 5000 kuna još nije dobio nazad, a prijavu inspektoratu podnio je sredinom prosinca 2021. godine.