Razbuktao se rat Možemo i HDZ-a na društvenim mrežama, vade se i stare fotke: 'Ni Informer ne bi bolje'

Politička platforma Možemo u današnjem priopćenju još je jednom oštro kritizirala premijera Plenkovića zbog, kako navode, svjesnog političkog vezivanja uz pjevača Marka Perkovića Thompsona i proustaških vrijednosti koje Thompson, prema njihovim tvrdnjama, godinama javno promovira.

'Sve maske su pale. Andrej Plenković svjesno veže svoju vlast uz Marka Perkovića Thompsona, osobu koja je kroz godine javno i višekratno glorificirala genocidni ustaški režim i simboliku NDH, a čega se nikada nije odrekao. Andrej Plenković rado politički profitira od popularnosti svog režimskog pjevača, no istodobno bi rado da se zaboravi kakve vrijednosti režimski pjevač njeguje. Pa da ga podsjetimo: Pod pokličem "Za dom spremni" proveden je genocid nad Srbima, Židovima i Romima. Tim pokličem završavao je svaki nalog kojim se pod NDH masovno deportiralo, mučilo i ubijalo nevine ljude. Pod pokličem “Za dom spremni” nema slobode niti zajedništva, samo smrt. Ako danas normaliziramo ustaštvo, već sutra ćemo stvoriti društvo u kojem jedni vrijede više, a svi drugi šute ili stradavaju.

Prekrajanjem prošlosti otvara se budućnost u kojoj većina građana neće biti slobodna. I zato, ne dajte se zavarati - ovo nije tek pitanje interpretacije prošlosti. Ovo je ultimativna borba za budućnost. Za našu zajedničku, slobodnu, pravednu zemlju', stoji u objavi Možemo!.



HDZ: Je li to bio Tomaševićev dvojnik ili hologram? Na objavu Možemo na društvenim mrežama je odgovorio HDZ. 'Slažemo se s Tomaševićem - Sve su maske pale. Ali, njegove! U očaju se opet koprca i laže, no ni to mu neće pomoći. Hrvati mu se rugaju jer je još prije 2 dana uhvaćen u licemjernom muljanju. Lani, kao suorganizator dočeka tih istih rukometaša, početkom te iste veljače, na tome istome Trgu bana Jelačića - nije vidio problem u Thompsonovom nastupu. Štoviše, pozivao je Zagrepčane da u što većem broju dođu na proslavu, napominjući da reprezentativci imaju pravo sami odabrati koji će izvođači s kojim pjesmama nastupati. Je li to na Jelačić-placu bio njegov dvojnik? Ili hologram?', pita se HDZ.