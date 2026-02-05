komunalci u akciji

Pozornica i štandovi bez dozvole: Evo kolike kazne prijete Vladi zbog dočeka rukometaša

M. Šu.

05.02.2026 u 18:07

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Bionic
Reading

Dozvolu za postavljanje pozornice za doček rukometaša (i Thompsonov nastup) Vlada od Grada Zagreba nije tražila, a sada su otkrivene brojke koliko bi ih to moglo koštati

Kako je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević pojasnio na redovnoj presici ovog tjedna, redari su utvrdili 'desetak komunalnih prekršaja vezanih uz organizatore, 14 za postavljanje popratnih štandova'.

Večernji list upitao je Grad jesu li ispisali i kazne te koliko su one iznosile.

'Komunalni redari postupili su sukladno zakonu te su evidentirali više nepravilnosti, njih desetak vezano uz sam doček, uz dodatne nepravilnosti vezane uz popratne štandove. Radi se o različitim pokretnim napravama koje su postavljene bez dozvole, uključujući pozornicu. U tijeku su postupci utvrđivanja svih okolnosti', odgovorili su u gradu.

Prema Odlucu o komunalnom redu pozornica, ali i štandovi spadaju u 'pokretne naprave', koje se ne smiju postavljati samovoljno već je za postavljanje obvezno rješenje gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove.

Onima koji postave pozornicu ili štandove bez rješenja ili suprotno rješenju gradskog tijela, prijete kazne. Za takve prekršaje predviđene su novčane kazne koje ovise o tome tko je počinitelj.

'Pravna osoba može biti kažnjena novčanom kaznom u rasponu od 1.320 do 3.980 eura, dok se odgovorna osoba u pravnoj osobi kažnjava s 80 do 150 eura. Fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja samostalnu djelatnost može biti kažnjena s 200 do 400 eura, a fizička osoba s 80 do 150 eura', propisuje Odluka o komunalnom redu.

Postavljanje bine na glavnom Trgu gdje će biti organiziran doček rukometaša Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec

Već ranije je objavljeno, kako će Vlada dobiti i račun za čišćenje Trga bana Jelačića nakon dočeka. 'Podružnica Čistoća je nakon dočeka Hrvatske rukometne reprezentacije u ponedjeljak pružila usluge čišćenja Trga bana Jelačića u vrijednosti od 4.603 eura bez PDV-a', poručili su iz Holdinga.

