Pozornica i štandovi bez dozvole: Evo kolike kazne prijete Vladi zbog dočeka rukometaša

Kako je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević pojasnio na redovnoj presici ovog tjedna, redari su utvrdili 'desetak komunalnih prekršaja vezanih uz organizatore, 14 za postavljanje popratnih štandova'.

Večernji list upitao je Grad jesu li ispisali i kazne te koliko su one iznosile.

'Komunalni redari postupili su sukladno zakonu te su evidentirali više nepravilnosti, njih desetak vezano uz sam doček, uz dodatne nepravilnosti vezane uz popratne štandove. Radi se o različitim pokretnim napravama koje su postavljene bez dozvole, uključujući pozornicu. U tijeku su postupci utvrđivanja svih okolnosti', odgovorili su u gradu.