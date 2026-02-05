Mile Kekin odgovorio premijeru: 'Plenković je u pravu, prihvaćam izazov!'

Nakon što ga je prethodnih dana prozvao u tijeku rasprave o dočeku rukometaša, Mile Kekin sada je objavio odgovor premijeru Andreju Plenkoviću

Plenković je nakon dočeka brončane hrvatske rukometne reprezentacije, u kontekstu nastupa Marka Perkovića Thompsona, komentirao i što rukometaši slušaju. 'Ne znam koliko se bavite sa sportom i koliko imate kontakt s ljudima koji su u svlačionicama. Kako izgleda kad je timeout, kad je poluvrijeme, kad se međusobno motiviraju... Znate što obično naše reprezentacije rade kada žele stići rezultat, obično puste Milu Kekina i onda lete po terenu. Karikiram, čak se i malo nastojim našaliti', kazao je Plenković.

Sada mu je pjevač odgovorio na društvenim mrežama. 'Nisam mislio da ću to ikada reći, ali premijer Plenković je u pravu. Ja doista nemam pjesmu za nabrijavanje sportaša i herojske dočeke. Zato sam njegov komentar odlučio shvatiti ne kao kritiku, nego kao izazov i napisati pravu, pravcatu navijačku himnu. Naravno da sam svjestan da to nikada neće biti pjesma za doček ni zlatnih, ni srebrnih, ni brončanih. Ta mjesta su očito rezervirana. Zato se skromno nudim svim sportašima koji na natjecanju osvoje peto, šesto ili sedmo mjesto.

