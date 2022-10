Ravnateljica Centra za socijalnu skrb o smrti djevojčice: Majka se u okviru svojih mogućnosti adekvatno brinula o djevojčici

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Split Milena Drlje u Dnevniku N1 televizije govorila je o slučaju šestogodišnje djevojčice koja je danas preminula u Splitu. Potvrdila je da je djevojčica bila narušenog zdravstvenog stanja te da je majka bila su statusu roditelja njegovatelja.

'Isključili smo sve sumnje koje su dovodile u pitanje majčine roditeljske kompetencije. Ona je u okviru svojih mogućnosti adekvatno brinula o svom djetetu', navela je Drlje za N1.

Kazala je da Centar obilazi korisnike, napravi izvide radi boljeg uvida u funkcioniranje.

'Nije bilo nasilja u obitelji da bismo po tome postupali', dodala je.

Navela je da godišnje znaju zabilježiti jedan do dva slučaja da djeca preminu uslijed teških dijagnoza.

'Ima djece koja uslijed teškog stanja umru, to su teške dijagnoze. Ne bih rekla da je to značajan broj, ali znaju se dogoditi jedan do dva slučaja godišnje. Tu mogu biti i neke druge bolesti koje mogu dovesti do tragičnog ishoda', rekla je Drlje.

Djevojčica je bila hospitalizirana jer je njeno stanje zahtijevalo medicinsku intervenciju, kazala je.