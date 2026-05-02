Ratni zločinac ponovno u bolnici: Mladiću se pogoršalo zdravstveno stanje

Kako je za RTRS potvrdio njegov sin Darko Mladić, završio je u bolnici sa simptomima moždanog udara.

'Čekam nove informacije', rekao je Darko Mladić.

Podsjetimo, Ratko Mladić doživio je moždani udar 10. travnja te mu se i onako teško zdravstveno stanje dodatno pogoršalo. Gotovo je u potpunosti izgubio sposobnost govora, a već je neko vrijeme u invalidskim kolicima. Od 2017. godine nalazi se u zatvoru u Haagu, nakon što je osuđen na doživotni zatvor zbog niza ratnih zločina počinjenih tijekom agresije JNA i srpskih paravojnih postrojbi na Hrvatsku i BiH.

Pred nekoliko dana njegovi su odvjetnici zatražili Mladićevo puštanje iz zatvora i mogućnost odlaska na liječenje u Srbiju, upravo zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja. Prema njihovim podacima, Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici gdje mu se pruža palijativna njega.