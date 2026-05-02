Čeka se više informacija

Ratni zločinac ponovno u bolnici: Mladiću se pogoršalo zdravstveno stanje

M.Či.

02.05.2026 u 15:34

Ratko Mladić Izvor: Profimedia / Autor: Jerry Lampen / AFP / Profimedia
Ratku Mladiću zdravstveno stanje ponovno se pogoršalo te je završio u bolnici.

Kako je za RTRS potvrdio njegov sin Darko Mladić, završio je u bolnici sa simptomima moždanog udara.

'Čekam nove informacije', rekao je Darko Mladić.

Podsjetimo, Ratko Mladić doživio je moždani udar 10. travnja te mu se i onako teško zdravstveno stanje dodatno pogoršalo. Gotovo je u potpunosti izgubio sposobnost govora, a već je neko vrijeme u invalidskim kolicima. Od 2017. godine nalazi se u zatvoru u Haagu, nakon što je osuđen na doživotni zatvor zbog niza ratnih zločina počinjenih tijekom agresije JNA i srpskih paravojnih postrojbi na Hrvatsku i BiH.

Pred nekoliko dana njegovi su odvjetnici zatražili Mladićevo puštanje iz zatvora i mogućnost odlaska na liječenje u Srbiju, upravo zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja. Prema njihovim podacima, Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici gdje mu se pruža palijativna njega.

vezane vijesti

preporučujemo

'različita tumačenja'

'različita tumačenja'

Blokirana EU sredstva? Oglasila se Srbija
Od zapada do istoka

Od zapada do istoka

Gdje se točno nalaze američki vojnici u Europi?
dotaknuo se i izbora

dotaknuo se i izbora

Vučić optimističan: 'Rješenje za NIS ide u dobrom smjeru'

najpopularnije

Još vijesti