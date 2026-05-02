Odvjetnici Ratka Mladića traže njegovo puštanje iz Haaga: 'Na rubu je života'

Odvjetnici osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića traže njegovo puštanje iz zatvora u Haagu zbog njegova lošeg zdravstvenog stanja.

U podnesku, kojeg su predali sutkinji UN-ova suda, Gracieli Gatti Santani, navode kako je Mladić nedavno pretrpio moždani udar zbog čega je gotovo u potpunosti izgubio dar govora. Uz to, dodaju, već je neko vrijeme u invalidskim kolicima te je slabije pokretan, piše BBC.

Inače, 84-godišnjak je 2017. godine osuđen na doživotni zatvor zbog niza ratnih zločina počinjenih tijekom agresije JNA i srpskih paravojnih postrojbi na Hrvatsku i BiH. Najteži zločin zbog kojeg služi kaznu je genocid u Srebrenici.