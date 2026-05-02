Odvjetnici Ratka Mladića traže njegovo puštanje iz Haaga: 'Na rubu je života'

Odvjetnici Ratka Mladića podnijeli su sutkinji UN-ova suda podnesak u kojem navode da je Mladić nedavno pretrpio moždani udar te da je već neko vrijeme u invalidskim kolicima i slabije pokretan. Dodaju da su dva liječnika procijenila da je rizik od smrti vrlo visok
Odvjetnici osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića traže njegovo puštanje iz zatvora u Haagu zbog njegova lošeg zdravstvenog stanja.
U podnesku, kojeg su predali sutkinji UN-ova suda, Gracieli Gatti Santani, navode kako je Mladić nedavno pretrpio moždani udar zbog čega je gotovo u potpunosti izgubio dar govora. Uz to, dodaju, već je neko vrijeme u invalidskim kolicima te je slabije pokretan, piše BBC.
Inače, 84-godišnjak je 2017. godine osuđen na doživotni zatvor zbog niza ratnih zločina počinjenih tijekom agresije JNA i srpskih paravojnih postrojbi na Hrvatsku i BiH. Najteži zločin zbog kojeg služi kaznu je genocid u Srebrenici.
Zatraženo dodatno vještačenje
Njegovi odvjetnici tvrde da su dvojica liječnika procijenila da je rizik od Mladićeve smrti visok, zbog čega traže privremeno ili uvjetno puštanje u bolnicu ili hospicij. Srpski ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je da je vlada Srbije spremna pružiti sva sigurnosna jamstva sudu.
S druge strane, udruge žrtava i svjedoka genocida protive se njegovu puštanju na slobodu te podsjećaju da je sličan zahtjev već dvaput odbijen prošle godine. Za preživjele, svako popuštanje suda značilo bi uvredu za žrtve opsade Sarajeva i genocida u Srebrenici.
Sutkinja nije donijela konačnu odluku, već je zatražila neovisne medicinske vještake da procijene Mladićevo zdravstveno stanje.