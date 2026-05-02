služi doživotnu kaznu

Odvjetnici Ratka Mladića traže njegovo puštanje iz Haaga: 'Na rubu je života'

M.Da.

02.05.2026 u 07:55

Ratko Mladić
Ratko Mladić Izvor: EPA / Autor: Peter Dejong / POOL
Bionic
Reading

Odvjetnici Ratka Mladića podnijeli su sutkinji UN-ova suda podnesak u kojem navode da je Mladić nedavno pretrpio moždani udar te da je već neko vrijeme u invalidskim kolicima i slabije pokretan. Dodaju da su dva liječnika procijenila da je rizik od smrti vrlo visok

Odvjetnici osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića traže njegovo puštanje iz zatvora u Haagu zbog njegova lošeg zdravstvenog stanja.

U podnesku, kojeg su predali sutkinji UN-ova suda, Gracieli Gatti Santani, navode kako je Mladić nedavno pretrpio moždani udar zbog čega je gotovo u potpunosti izgubio dar govora. Uz to, dodaju, već je neko vrijeme u invalidskim kolicima te je slabije pokretan, piše BBC.

Inače, 84-godišnjak je 2017. godine osuđen na doživotni zatvor zbog niza ratnih zločina počinjenih tijekom agresije JNA i srpskih paravojnih postrojbi na Hrvatsku i BiH. Najteži zločin zbog kojeg služi kaznu je genocid u Srebrenici.

vezane vijesti

Zatraženo dodatno vještačenje

Njegovi odvjetnici tvrde da su dvojica liječnika procijenila da je rizik od Mladićeve smrti visok, zbog čega traže privremeno ili uvjetno puštanje u bolnicu ili hospicij. Srpski ministar pravosuđa Nenad Vujić potvrdio je da je vlada Srbije spremna pružiti sva sigurnosna jamstva sudu. 

S druge strane, udruge žrtava i svjedoka genocida protive se njegovu puštanju na slobodu te podsjećaju da je sličan zahtjev već dvaput odbijen prošle godine. Za preživjele, svako popuštanje suda značilo bi uvredu za žrtve opsade Sarajeva i genocida u Srebrenici

Sutkinja nije donijela konačnu odluku, već je zatražila neovisne medicinske vještake da procijene Mladićevo zdravstveno stanje. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
JASNO UPOZORENJE

Američki general iskreno priznao: ‘Iran nam je nanio štetu, a sad zamislite što bi nam napravila Kina’
USKOK OBJAVIO

Novi detalji: 19-godišnjak prijetio bombama školama diljem Hrvatske
NASTAVAK PREGOVORA?

Iran SAD-u na stol stavio prijedloge okončanja rata: Poslužili se posrednikom

najpopularnije

Još vijesti