Ratna mornarica raste im zapanjujućom brzinom: Kina polako postaje najjača pomorska supersila

U Dalianu, među dizalicama i mikrofonima za karaoke, rađa se nova pomorska supersila. Dok SAD i saveznici promatraju to s nervozom, Peking gradi brodove nevjerojatnom brzinom i najavljuje novu eru nadmoći na svjetskim morima

Na obali Žutog mora, u parku Suoyuwan u Dalianu, skupina umirovljenika pjeva karaoke. Stihovi nisu slučajni: 'Komunistička partija vodi Kinu putem moći i bogatstva'. U pozadini su golemi kranovi, a deseci brodova nalaze se u izgradnji. Ono što je za lokalne stanovnike već svakodnevan prizor za analitičare u Washingtonu je potencijalna prijetnja. Kina, naime, gradi brodove brže, masovnije i jeftinije od bilo koje druge zemlje svijeta. Prema podacima iz 2025., kineska brodogradilišta preuzela su više od 60 posto svjetskih narudžbi. Njihove mogućnosti gradnje su, kako kaže Nick Childs iz Međunarodnog instituta za strateške studije (IISS) u Londonu, 'zapanjujuće' – i čak 200 puta veće od američkih, piše BBC.

Ova industrijska snaga već se prelijeva u vojnu. Kineska mornarica sada broji 234 ratna broda, više od američke mornarice, koja ih ima 219. Iako SAD još uvijek ima prednost u ukupnoj tonaži i nosačima zrakoplova, jaz se ubrzano smanjuje. Pomorska ekspanzija prati ambiciju Peking već desetljećima ulaže u svoje obalne gradove i luke – čak sedam od njih deset najprometnijih u svijetu nalazi se u Kini. Ove luke nisu samo trgovački čvorovi, već su i strateški pozicionirane u kineskoj pomorskoj mreži. Predsjednik Xi Jinping ne skriva ambicije: želi da Kina postane pomorska supersila. Predstojeća vojna parada u Pekingu, na kojoj će ugostiti ruskog predsjednika Putina i sjevernokorejskog vođu Kim Jong-una, bit će izravna poruka Zapadu.

Očekuje se da će parada uključivati demonstraciju naprednog naoružanja – od hipersoničnih projektila do podvodnih dronova. SAD zaostaje u proizvodnji Američki predsjednik Donald Trump potpisao je uredbu kojom želi oživiti američku brodogradnju, no stručnjaci smatraju da će to biti 'vrlo težak zadatak'. SAD više nema industrijski kapacitet za natjecanje s Kinom, barem ne u brzini izgradnje brodova. Prema studiji američkog Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS), između 2019. i 2023. četiri najveća kineska brodogradilišta izgradila su 39 ratnih brodova, ukupne istisnine od 550.000 tona – više nego cijela britanska mornarica. Još nema globalnog dosega, ali to se brzo mijenja Iako Kina ima više brodova, njezina sposobnost djelovanja daleko od obale još uvijek je ograničena. Ima samo dva nosača zrakoplova i znatno manje podmornica nego SAD.

