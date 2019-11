Rastu naknade za drugi dio porodiljnog, zasad ništa od delimitiranja: Gdje je zapela ključna strategija za demografsku revitalizaciju?

Nacrt nove Nacionalne strategije demografske revitalizacije RH za razdoblje 2020.-2030. u završnoj je fazi izrade, potvrdilo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku odgovarajući na pitanja tportala što se događa s tim važnim dokumentom čiji su obrisi dospjeli u javnost početkom godine i probudili nadu da će se roditeljske naknade i tijekom drugih šest mjeseci rodiljnog dopusta izjednačiti s punom plaćom. Na krilima te najave, tportalu se javio čitatelj koji radi na proširenju svoje tročlane obitelji i želi znati na čemu je kako bi isplanirao prihode

Ministrica Vesna Bedeković u četvrtak je, međutim, potvrdila da će se od 1. travnja 2020. naknade za drugih šest mjeseci rodiljnog dopusta povećati na 5654 kune i da je to 'put prema potpunom delimitiranju'.

'U ovom trenutku povisili smo ih u onom iznosu koliko je to moguće, vodeći računa o održivosti proračuna i odgovornom upravljanju javnim financijama. To je svakako put prema potpunom delimitiranju, međutim moramo biti svjesni činjenice da i mnoge europske zemlje koje su bogatije od Hrvatske nemaju u potpunosti delimitirane rodiljne naknade', kazala je Bedeković prije jučerašnje sjednice Vlade. No što je sa strategijom?