Rasprava o izmjeni Ustava oko referenduma: Vladajući i oporba i dalje 'lome koplja' oko jedne stvari

Glavna tema danas u Hrvatskom saboru bio je nacrt promjena Ustava vezano uz referendum. Vladajuća većina želi da postane dostupniji i jednostavniji za organiziranje, što oporba podupire. No istodobno traži da se u Ustav vrati HDZ-u neprihvatljivo pravo na pobačaj. Budući da je riječ o vezanoj trgovini, pitanje je može li vladajuća većina prikupiti 101 glas nužan za promjenu najvišeg zakona u zemlji?

Dražen Bošnjaković, saborski zastupnik (HDZ), predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, pojasnio je zašto se krenulo u izmjene Ustava oko referenduma. 'Zakon nudi određena poboljšanja, ali to sve skupa neće biti dosta bez izmjena Ustava. Referendum je u svom zakonskom okviru dosta podnormiran, najveći problemi koji se ističu uz refrendum je veliki broj potpisa koje treba prikupiti za referendumsko pitanje, zatim kratki vremenski rok u kojem to treba prikupiti, također i sama netransparentnost. Mi nemamo potreban broj dobivenih glasova da bi referendumska inicijativa uspjela, to su sve važna pitanje gdje nemamo odgovore', rekao je Bošnjaković. Nacrtom se predlaže smanjenje broja birača koji mogu zatražiti raspisivanje refrenduma s dosadašnjih 360 na 250 tisuća, te da kvorum odlučivanja na referendumu kada je riječ o promjeni Ustava bude 30 posto od ukupnog broja birača.

Sandra Benčić, saborska zastupnica (Možemo!), članica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, rekla je kako je potrebno urediti referendumsko zakonodavstvo i da treba ispraviti grešku iz 2010. kada je pitanje cenzusa izlaznosti izbačeno iz odredbi o ustavotvornom referendumu. 'Imamo situaciju da na referendum o promjeni Ustava može izaći troje ljudi i promijenit će Ustav, a potpuno obratnu situaciju imate na lokalnoj razini gdje je potrebno 50 posto svih birača da izađe na referendum da bi bio validan', rekla je Benčić dodajući da postojeći kaos treba urediti. Slaže se i da treba smanjiti broj potpisa potrebnih za pokretanje referenduma te podržava prijedlog da on bude 200 tisuća. Najviše je muči pitanje uloge Ustavnog suda.

Vesna Nađ, saborska zastupnica (Socijaldemokrati), potpredsjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, rekla je da Socijaldemokrati smatraju da je zakon o referendumu podnormiran. 'S obzirom na to da bez ustavnih promjena ne možemo izmijeniti odredbe koje su podnormirane, nužno je mijenjati i Ustav. Što se tiče kvoruma izlaznosti, mi smo predložili 200 tisuća birača, a s tim da su vladajući rekli da kucamo na otvorena vrata, to im je očito prihvatljivo. Što se tiče kvoruma odlučivanja, suglasni smo s 30 posto kod organskih zakona i 20 posto kod običnih zakona. Što se tiče liste pitanja o kojima se ne može na referendumu raspravljati, mi smo suglasni da to bude u okviru članka 1., dakle opća načela i temeljne slobode, imamo točno 11 načela koja uključuju sve', rekla je Nađ.

Robert Jankovics, saborski zastupnik (nezavisni), naglasio je kako je klub zastupnika nacionalnih manjina od početka bio za to da se uredi temeljno pitanje referenduma. 'Mi smo za to da se smanji broj potpisa, produlje rokovi, da se uvede neki kvorum. Sad kad smo to doveli u neku ciljnu ravninu, sad se pojedini klubovi prave važni i izmišljaju dodatne argumente. Po meni je ovo civilizacijski iskorak uređenja instituta referenduma i mislim da bi jako dobro bilo da to u Saboru doživi veliku potporu', rekao je Jankovics.