Mario Radić otkrio zašto je ispao iz kadrovske križaljke: 'To je žalosno'

“Bilo je par razloga. Jedan od njih je Ministarstvo demografije, imali smo puno razgovara oko toga, ali nema adekvatnog prostora za Ministarstvo. Prvi zadatak ministra će biti naći adekvatan prostor, ja tu nisam najspretniji. Drago mi je što je Ivan Šipić to prihvatio.

Drugi razlog, DP je napravio odličan rezultat i imali smo ogroman porast. Zajedno smo zaključili da je najbolje da Šipić preuzme tu ulogu, a moja je uloga koordinatora na koalicijskim sastancima. Ja ću ostati u demografiji, vjerojatno ću nastaviti tu pomagati i biti savjetnik ministra. To je bila moja odluka i odluka stranke”, rekao je za N1 te dodao da ta odluka nema veze s Plenkovićem.

Rekao je i da je jedan od razloga i PPD. “Moja povezanost s Pavlom Vujnovcem je jedan od razloga, ali to je žalosno. Ako sam ja dioničar u nekoj tvrtki i prenio sam upravljačka prava na odvjetnički ured i tu ima puno dioničara, to nema veze s poslovanjem, ali mora se o nečemu pričati pa je to tako.”