vjetar jačine uragana

Oluja divlja Skandinavijom - tisuće bez struje, drvo usmrtilo muškarca

Bi. S. / Hina

27.12.2025 u 18:08

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Zimska oluja koja je pogodila Skandinaviju ostavila je desetke tisuća kućanstava bez struje u Švedskoj, izvijestile su lokalne vlasti i mediji u subotu

U gradu Sandvikenu, muškarac je poginuo nakon što ga je pogodila pala grana drveta, izvijestila je švedska novinska agencija TT.

Tijekom jutra su u dijelovima zemlje zabilježeni vjetrovi jačine uragana.

vezane vijesti

Oko 40.000 kućanstava ostalo je bez struje u Švedskoj, a otkazane su brojne željezničke linije, priopćila je TT.

Ledeno vrijeme također je uzrokovalo velike poremećaje u prometu i otkazivanja trajekata.

Oluja se proširila regijom, pogodivši Finsku, gdje su jaki vjetrovi poremetili zračni promet i uzrokovali nestanke struje.

Prekidi opskrbe strujom zabilježeni su i u Norveškoj.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
anketa pokazala

anketa pokazala

Srbija u Europskoj uniji: Evo tko se najviše protivi
oglasio se

oglasio se

Zelenski uoči važnog sastanka: Ništa nećemo pravno priznati
kambodža i tajland

kambodža i tajland

Okončani žestoki granični sukobi: Obje strane se slažu

najpopularnije

Još vijesti