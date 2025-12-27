Oluja divlja Skandinavijom - tisuće bez struje, drvo usmrtilo muškarca

Zimska oluja koja je pogodila Skandinaviju ostavila je desetke tisuća kućanstava bez struje u Švedskoj, izvijestile su lokalne vlasti i mediji u subotu
U gradu Sandvikenu, muškarac je poginuo nakon što ga je pogodila pala grana drveta, izvijestila je švedska novinska agencija TT.
Tijekom jutra su u dijelovima zemlje zabilježeni vjetrovi jačine uragana.
Oko 40.000 kućanstava ostalo je bez struje u Švedskoj, a otkazane su brojne željezničke linije, priopćila je TT.
Ledeno vrijeme također je uzrokovalo velike poremećaje u prometu i otkazivanja trajekata.
Oluja se proširila regijom, pogodivši Finsku, gdje su jaki vjetrovi poremetili zračni promet i uzrokovali nestanke struje.
Prekidi opskrbe strujom zabilježeni su i u Norveškoj.