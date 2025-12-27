dubine 73 kilometra

Potres magnitude 7.0 pogodio Tajvan

Bi. S. / Hina

27.12.2025 u 17:36

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Pluto / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Potres magnitude 7.0 pogodio je u subotu područje oko 32 kilometra udaljeno od sjeveroistočnog obalnog grada Yilana na Tajvanu, priopćila je u subotu tajvanska meteorološka služba, bez trenutačnih izvješća o većoj šteti

Potres dubine 73 kilometra osjetio se na sjeveru Tajvana i zatresao je zgrade u glavnom gradu Taipeiju, prenijela je meteorološka služba, svrstavši potres u četvrtu kategoriju, što znači da bi moglo biti manje štete.

Gradska vlast Taipeija rekla je da odmah nakon potresa nije prijavljena veća šteta.

Više od 3000 domova u Yilanu kratko je ostalo bez struje, rekla je elektroenergetska kompanija Tajvana.

Tajvan se nalazi blizu mjesta gdje se dotiču dvije tektonske ploče te je sklon potresima.

Više od 100 ljudi stradalo je u potresu na jugu Tajvana 2016. godine, dok je potres magnitude 7.3 usmrtio više od 2000 ljudi 1999. godine.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
anketa pokazala

anketa pokazala

Srbija u Europskoj uniji: Evo tko se najviše protivi
oglasio se

oglasio se

Zelenski uoči važnog sastanka: Ništa nećemo pravno priznati
kambodža i tajland

kambodža i tajland

Okončani žestoki granični sukobi: Obje strane se slažu

najpopularnije

Još vijesti