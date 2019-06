Pušten u promet novoizgrađeni most Veljun kojega je odnijela nabujala Korana; Butković: Nije to Pelješki most, ali je most koji spaja ljude

Novoizgrađeni most preko Korane u Veljunu, koji spaja Veljun s Polojem, vrijedan pet milijuna kuna, pušten je u ponedjeljak u promet

Armirano-betonski most, duljine 81 i širine 8,2 metara, izgrađen je na mjestu nekadašnjeg starog drvenog mosta kojeg je u poplavi u rujnu 2014. godine odnijela nabujala Korana.

"Ovaj projekt je okvirima iznosa mali, nije to Pelješki most i milijarde, ali je to most koji simbolizira i spajanje ljudi i da se zajedničkim snagama može u jednom malom mjestu realizirati ovakav projekt. I to je naš uspjeh i ponosni smo što smo danas ovakav infrastrukturni stavili u funkciju", rekao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, na prigodnoj svečanosti otvorenja mosta, na kojoj su bili i saborski zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac, karlovački župan Damir Jelić, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić te čelnici lokalnih vlasti.