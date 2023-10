Pupovac: Penava je povrijedio pijetet Vukovara

Smatra da je svima u interesu da komemoracija prođe u dostojanstvenoj atmosferi, da svatko tko želi može tamo doći te da nema ničega što bi moglo bilo koga povređivati ili vrijeđati.

Na novinarski upit odgovorio je da je planirao ove godine doći, ali da je nakon ovoga čuo poruku da ne bi trebao doći, no to, pojasnio je, nije zaključio iz Penavine izjave.

"Ne, nisam zaključio. Ni do sada se nisam rukovodio time što je netko rekao, da li negdje mi iz SDSS-a trebamo biti ili ne", kazao je te napomenuo da su dolazili i tamo gdje su čuli da nisu dobrodošli, tamo gdje je bilo najteže doći.

Ponovio je da je razmišljao da će ove godine doći, a i dalje ostaje kod tog razmišljanja. Naveo je da su mislili da je ova godina prilika da budu i u Koloni sjećanja.

Pupovac je komentirao i nepravomoćnu presudu Branimiru Glavašu.

"S obzirom na to da se strahovalo hoće li uopće biti izrečena optužujuća presuda, možemo reći da je to za žrtve i pravdu dobro", rekao je, ali i dodao da sve drugo smatra lošim jer se na presudu čekalo 32 godine, a i ne zna se kada će postati pravomoćna. "Ne znamo tko će to dočekati, niti znamo kakva će pravomoćnost biti. I to nije dobro", ustvrdio je.

Županijski sud u Zagrebu u petak je na ponovljenom suđenju u slučajevima 'selotejp' i 'garaža' nepravomoćno osudio Branimira Glavaša na sedam godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991.