Grbin o Koloni sjećanja: Ivan Penava si je zamislio da je on Vukovar

„Ivan Penava si je zamislio da je on Vukovar i da mi, koji se idemo pokloniti žrtvama i komemorirati sjećanje na strašan zločin, idemo tamo zbog njega. E, pa Penava, ne idemo, nismo išli do sada niti ćemo ubuduće. To da si on dopušta politizirati taj dan je ispod svake razine”, komentirao je predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

Od nekih kolega s desne strane svakoga dana čujemo nešto novo, ali bio sam uvjeren da smo s politiziranjem 18. studenog završili. Međutim, očito je da nismo, dodao je.