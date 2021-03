Pulmologinja iz Lovrana godinama radi u Beču: 'Imunitet krda moguće je postići samo ako se cijepe i mlađi od 16 godina'

O situaciji s koronavirusom, cijepljenjem i posljedicama za one koji su preboljeli bolest Novi list razgovarao je s pulmologinjom iz Beča, Elisabeth Leko Mohr, koja je specijalizaciju završila u tada najvećoj bolnici za plućne bolesti u Austriji, bolnici Otto Wagner

'Terapija monoklonalnim antitijelima djeluje kod mutacija. S njima možemo liječiti rizične pacijente i tako spriječiti teške kliničke slike. Britanski soj reagira dobro na terapiju antitijelima (mAbs) farmaceutske tvrtke Eli Lilly i biotehnološke tvrtke Regeneron, no mAbs Eli Lilly nije u stanju neutralizirati južnoafrički i brazilski soj, afrički soj neutralizira se samo s jednom vrstom Regeneron mAbs koktela. Brazilski soj zasad nije moguće neutralizirati s monoklonalnim antitijelima. Afrički i brazilski soj reagiraju dobro na rekonvalescentni serum, antitijela iz krvi pacijenata koji su preboljeli COVID-19, britanski manje. Što se tiče cjepiva i mutacija aktualna situacija izgleda ovako: kod cjepiva Pfizer-BioNTech i Moderna postoje samo podaci da oni in vitro djeluju na britanski i afrički soj, za brazilski soj nema podataka; cjepivo AstraZeneca djeluje 74,6 posto kod zaraze britanskim sojem, kod južnoafričkog soja praktički nema djelovanja, testiranje je tamo i obustavljeno kad je ustanovljeno da ima učinak samo 10 posto; vektorsko cjepivo Johnson&Johnson djeluje 57 posto kod južnoafričkog soja, za britanski i brazilski soj nema podataka; američko rekombinantno cjepivo Novavax djeluje 85,6 posto kod britanskog soja i 60 posto kod afričkog soja, za brazilski soj nema podataka. Sojevi se brzo šire i zato su epidemiološke mjere i lockdown u većini zemalja pooštreni. Upravo zato je važno što prije procijepiti stanovništvo. COVID-19 je nepredvidiv i brzo se širi. Mi moramo biti brži od njega. Za sada je virus brži od nas', kazala je pulmologinja iz Beča.

Govorila je i o učinkovitosti cjepiva, podsjetivši da je djelotvornost Pfizer-BioNtech cjepiva 95 posto, dok je djelotvornost Moderne 94,5 posto.



'Cjepivo od AstraZenece, kao i rusko cjepivo Sputnjik V, su konvencionalna vektorska cjepiva bazirana na adenovirusu. AstraZeneca koristi adenovirus kao vektor, djelotvornost mu je manja nego kod mRNA cjepiva, 70,4 posto, nema dovoljno podataka o djelovanju cjepiva kod starijih osoba. Bez obzira na navedene razlike sva tri cjepiva, uključujući i AstraZenecu, sprečavaju u vrlo visokom postotku teži oblik bolesti, to znači da netko neće oboljeti od težeg oblika kovida, biti hospitaliziran i završiti na respiratoru gdje je ishod neizvjestan. Po tome, u nestašici cjepiva kakvu imamo u cijeloj Europskoj uniji, bolje je cijepiti se i AstraZenecom nego čekati. Što se tiče ruskog Sputnjika V, to je konvencionalno vektorsko cjepivo, s djelotvornošću od 91,6 posto, zadnja publikacija u medicinskom znanstvenom časopisu “Lancet” potvrdila je da je to cjepivo vrlo djelotvorno i sigurno. Nema razloga da se to cjepivo isto ne upotrijebi, to je cjepivo nešto djelotvornije od cjepiva AstraZenece. U idućim mjesecima dolaze nam dva cjepiva – Johnson&Johnson, vektorsko cjepivo u samo jednoj dozi i američko cjepivo Novovax. Oba cjepiva su se u studijama pokazala vrlo djelotvorna', kazala je.



Što se tiče cijepljenja mlađih od 18 godina, Leko Mohr podsjeća da je cjepivo Pfizer-BioNTech odobreno od 16, a Moderna i AstraZeneca od 18 godina. 'Teži oblici kovida su opisani i kod djece, multisistemski inflamatorni sindrom, MIS-C, kao i stanje nakon COVID-19. “Imunitet krda” može se postići samo ako se djeca i mladi do 16 godina cijepe. U tijeku je testiranje, studija o cijepljenju u dobi između 12 i 16 godina tvrtke Pfizer-BioNTech. Moderna je isto počela testiranje u dobi između 12 i 16 godina, dok AstraZeneca planira testiranje u dobi od 6 do 18 godina. Iako nema dokaza o negativnom utjecaju cjepiva na nerođenu djecu, trudnice se ne trebaju cijepiti, dok ne bude više saznanja o cjepivima. Ako se žena cijepi ne znajući da je trudna, ne preporučuje se prekid trudnoće. Cijepljenje za vrijeme dojenja je moguće. Iako nema dovoljno podataka preporučuje se začeti tek dva mjeseca nakon druge doze cjepiva', rekla je.



Smatra da cijepljenje nema alternativu. 'Lijeka protiv covida nema, radi se na tome, ali pitanje je kad ćemo dobiti takvo nešto. Ne možemo se zatvoriti u kuću i čekati neko čudo da to riješi. Ne možemo paralizirati ekonomije država jer će svijet upasti u recesiju, bijedu i siromaštvo, ne možemo ići iz jednog lockdowna u drugi, ne možemo dozvoliti da ljudi mjesecima ne vide svoje najmilije, da se djeca i mladi ne mogu normalno obrazovati što je važno za njihov fizički i psihički razvoj. Moramo staviti ovu pandemiju pod kontrolu da se počne normalno živjeti, a to možemo jedino da procijepimo populaciju. Pravo i odluka hoće li se netko cijepiti je osobna i dobro je da je tako i važno je da su ljudi dobro informirani. Mislim da je straha i nezvjesnosti bilo dosta i da je ovo šansa za vratiti se normalnom životu. Uvijek će biti skeptika, ali smatram da alternative nema', poručuje.



Progovorila je i o svojim iskustvima s post-covid sindromom. 'Oporavak poslije kovida je vrlo različit. Ima pacijenata, obično mlađe dobi, koji se vrlo brzo oporave, ali to nije pravilo. Pogotovo teži slučajevi koji su bili dugo na respiratoru i na intenzivnoj njezi se oporavljaju teško i dugo. Ja sam prošle godine, to je bilo još za vrijeme prvog vala, radila pet mjeseci u jednom poznatom rehabilitacijskom centru za kardiopulmonalnu rehabilitaciju u Donjoj Austriji, u kojem su prvo počeli rehabilitirati pacijente poslije kovida. Pacijenti koji su preboljeli teže oblike dolazili su direktno iz bolnice kod nas na rehabilitaciju. Većina njih bila je još na terapiji kisikom, neki su bili slabo pokretni i koristili su hodalicu i imali su i nakon otpuštanja iz bolnice još uvijek velike probleme s plućima, nedostajalo im je zraka, iako neki od njih nikad prije nisu imali probleme s plućima. Najmlađa pacijentica u to vrijeme prošle godine imala je 20 godina i nakon otpuštanja iz bolnice još uvijek je imala nedostatak zraka, iznemoglost i prekomjerni umor. Prije par dana zatražila je pomoć u mojoj ordinaciji u Beču pacijentica koja je preboljela kovid, a tek joj je 17 godina i sad se bori s posljedicama', kaže Leko Mohr.