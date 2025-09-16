Ova bolnica zabranila je posjete na dječjem odjelu: Raste broj oboljelih od korone i gripe

Diljem zemlje bilježi se porast tzv. ljetne korone i gripe , a čekaonicima ordinacija i bolnica ima sve više pacijenata. Stručnjaci upozoravaju da koronavirus i dalje kruži te se pojavljuju novi valovi zaraze. Ovog ljeta nagli skok slučajeva povezuje se s novim podvarijantama omikrona, među kojima je dominantna varijanta nazvana stratus .

Iz pulske bolnice poručuju da su iznimke moguće samo u izvanrednim situacijama uz odobrenje liječnika te najavljuju kako će roditelji i javnost biti pravovremeno obaviješteni kad povuku ovu zaštitnu mjeru.

Najčešći simptomi covida uključuju povišenu temperaturu, kašalj, kihanje, curenje nosa, glavobolju, bolove u mišićima i iscrpljenost. Kod dijela oboljelih javljaju se i probavni problemi, a kod starijih i imunokompromitiranih bolest može prijeći na donje dišne putove i dovesti do upale pluća. Djecu, pak, često dodatno iscrpljuju probavne smetnje.

Bolest najčešće prolazi uz odmor, unos tekućine i simptomatsku terapiju, no kod težih slučajeva potrebna je liječnička pomoć i antivirusni lijekovi.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, broj zaraženih raste iz tjedna u tjedan – u tjednu od 8. do 14. rujna zabilježeno je 779 novih slučajeva, što je značajan porast u odnosu na treći tjedan kolovoza, kad ih je bilo 336. Smrtni ishodi nisu zabilježeni, ali s obzirom na predjesenski porast broja oboljelih, HZJZ preporučuje cijepljenje, osobito starijim osobama i kroničnim bolesnicima.